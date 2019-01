Berührung bei Tempo 180 endet vor Gericht

Bühlertal

Zeugen zu Unfallflucht gesucht Bühlertal (red) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in Bühlertal. Ein Busfahrer musste anhalten, um einen anderen Bus passieren zu lassen. Doch der quetschte sich durch die Lücke, obwohl noch nicht genügend Platz war. Dadurch rutschte der Bus in den Graben (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in Bühlertal. Ein Busfahrer musste anhalten, um einen anderen Bus passieren zu lassen. Doch der quetschte sich durch die Lücke, obwohl noch nicht genügend Platz war. Dadurch rutschte der Bus in den Graben (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Zeugen für Unfallflucht gesucht Rastatt (red) - Bei einer Unfallflucht in Rastatt ist am Montag ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden. Auf einem Parkplatz in der Dionys-Mellert-Straße wurde ein geparkter Ford gerammt. Es blieben weiße Lackreste zurück. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Bei einer Unfallflucht in Rastatt ist am Montag ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden. Auf einem Parkplatz in der Dionys-Mellert-Straße wurde ein geparkter Ford gerammt. Es blieben weiße Lackreste zurück. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto: red). » - Mehr

Rastatt

Mutter und Tochter verletzt Rastatt (ema) - Ein Unfall mit zwei schwer verletzten Frauen in der Herrenstraße hatte gravierendere Ausmaße, als die Polizei zunächst schilderte. Eine 52-jährige Frau und ihre hochschwangere 22-jährige Tochter wurden von einem 17-jährigen Autofahrer erfasst (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Ein Unfall mit zwei schwer verletzten Frauen in der Herrenstraße hatte gravierendere Ausmaße, als die Polizei zunächst schilderte. Eine 52-jährige Frau und ihre hochschwangere 22-jährige Tochter wurden von einem 17-jährigen Autofahrer erfasst (Foto: av). » - Mehr

Rastatt

Unfall: Weitere Ermittlungen Rastatt (red) - Bei einem Unfall wurden am Samstagvormittag in der Rastatter Innenstadt zwei Frauen schwer verletzt. Die Polizei hat am Montag die Angaben zum Ablauf des Vorfalls aktualisiert. Gegen den beteiligten Autofahrer wird nun auch wegen Unfallflucht ermittelt (Symbolfoto: av). » Weitersagen (red) - Bei einem Unfall wurden am Samstagvormittag in der Rastatter Innenstadt zwei Frauen schwer verletzt. Die Polizei hat am Montag die Angaben zum Ablauf des Vorfalls aktualisiert. Gegen den beteiligten Autofahrer wird nun auch wegen Unfallflucht ermittelt (Symbolfoto: av). » - Mehr