Otto Fürst von Bismarck überwintert im Bauhof



Bühl - Der alte Reichskanzler hat den Sand verlassen. Das Konterfei Otto Fürst von Bismarcks prangt nicht mehr am großen Granitstein auf dem 824 Meter hoch gelegenen Bühler Zinken unterhalb des Mehliskopfes. Doch Bismarck wurde keineswegs von Metalldieben entführt, auch droht dem Bronzerelief des "Eisernen Kanzlers" nicht der Schmelztiegel (wie kriegsbedingt in der Nazizeit). Vielmehr hat ihn der städtische Bauhof abgeholt, nachdem er Ende vergangenen Jahres vom Gedenkstein fiel und wohl scheppernd zu Boden ging. - Der alte Reichskanzler hat den Sand verlassen. Das Konterfei Otto Fürst von Bismarcks prangt nicht mehr am großen Granitstein auf dem 824 Meter hoch gelegenen Bühler Zinken unterhalb des Mehliskopfes. Doch Bismarck wurde keineswegs von Metalldieben entführt, auch droht dem Bronzerelief des "Eisernen Kanzlers" nicht der Schmelztiegel (wie kriegsbedingt in der Nazizeit). Vielmehr hat ihn der städtische Bauhof abgeholt, nachdem er Ende vergangenen Jahres vom Gedenkstein fiel und wohl scheppernd zu Boden ging. Der Reichskanzler gestürzt - ohne jegliche Fremdeinwirkung. Er hatte schlicht und einfach "wegen altersbedingter Schäden" abgedankt, wie die Stadtverwaltung auf BT-Anfrage Auskunft gibt. "Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben ihn in ihre Obhut genommen", lässt Pressesprecher Matthias Buschert wissen. Im Bauhof wird der Alte jetzt den Winter verbringen und eine Restaurierung erfahren. Die Diagnose, was genau herzurichten ist, steht noch aus. Voraussichtlicher Entlassungstermin ist im April oder Mai. Dann soll der legendäre Politiker deutscher Geschichte an seinen angestammten Platz zurückkehren. Die Aufstellung des Denkmals gegenüber dem Höhenhotel Sand geht auf Friedrich August Maier zurück, der 1883 Pächter des einst ruhmreichen Hotels wurde. Der Koch war ein glühender Gefolgsmann Bismarcks, was das Denkmal bis heute bezeugt. Zu früherer Zeit wurde das Konterfei zusätzlich mit Grün geschmückt. Bismarck-Denkmäler waren vielerorts zu Ehren des langjährigen preußischen Ministerpräsidenten und ersten deutschen Reichskanzlers errichtet worden. Joachim Eiermann

