Auf dem Weg zur "Normalität"

Flexibilität im Tagesgeschäft ist gefragt, dazu eine genaue Marktbeobachtung und die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter vom Mechaniker zum Mechatroniker.



Matthias Zink, Vorstand Automotive bei Schaeffler, und Trudbert Kraus, Mitglied der Geschäftsleitung Automotive, blickten auf ein turbulentes zweites Halbjahr 2018 zurück. Ursprüngliche Prognosen gingen von 97 Millionen produzierten Fahrzeugen weltweit aus, am Ende liefen 94 Millionen Einheiten von den Bändern. Allein in China ging der Neuwagen-Absatz um acht Prozent zurück, teilweise auch der Kreditpolitik und dem Handelsstreit mit den USA geschuldet. "Die Chinesen pushen die E-Mobilität", sagte Zink in einem Pressegespräch, "aber das Land ist auch schwer zu lesen." Auch die Erwartungen für ein 2019 prophezeites Allzeithoch mit 99 Millionen Kfz-Einheiten wurden inzwischen auf 96 Millionen zurückgeschraubt. Insgesamt sind weltweit 1,3 Milliarden Autos unterwegs.





Für die Automotive-Sparte von Schaeffler bedeutete dies, die Schichtmodelle der Nachfrage anzupassen. "Je nach Segment", berichtete Kraus, würden drei Schichten gefahren und das Personal entsprechens eingesetzt: "Wir müssen da flexibel sein und uns dem Markt anpassen." Inzwischen sei man aber wieder auf dem Weg zur "Normalität".





Was die Gemengelage betriebswirtschaftlich erschwert: Der Automobilzulieferer muss gleich mehrere Antriebsstränge im Produkt-Portfolio vorhalten und für Produktionssicherheit sorgen. Ein hausinternes Szenario bis 2030 geht von folgender Annahme aus: 40 Prozent Hybridfahrzeuge, 30 Prozent reiner Verbrennungsmotor und 30 Prozent Elektrofahrzeuge. Unabhängig davon steht für Zink fest: "Die Hybrid-Technik wird die Brücke sein. Wir werden nicht so schnell in die Elektromobilität, an die ich allerdings glaube, kommen."





Zink erkennt, auch aufgrund der Feinstaubdebatte und eines Diesel-Bashings, "viel Unsicherheit im Markt". Deshalb wäre es zu früh, "sich auf nur eine Technik zu fokussieren".





Der Vorstand sieht in dem Verbrennungsmotor alles andere als ein Auslaufmodell. Auch 2030 würden der Annahme zufolge immer noch 70 Prozent aller Fahrzeuge von einem Verbrennungsmotor angetrieben. Und zum heutigen Antrieb eines großen Lkw gebe es ohnehin keine Alternative: Die müssten, rechnet Trudbert Kraus vor, bei längeren Fahrten rund sechs Tonnen "Zusatzgepäck" an Batterien draufsatteln. Abgesehen davon, dass so viel Ladestationen gar nicht vorgehalten werden könnten.





Im elektrischen Fahren sieht der gebürtige Ottenhöfener Zink, der in der Achertalgemeinde auch heute noch wohnt, die "Mobilität von morgen". Mit Einschränkungen von heute: Die Batterien seien zu teuer, die Reichweite zu kurz und die Infrastruktur für die Batterie-Aufladung noch längst nicht im erforderlichen Umfang vorhanden. Und wer habe schon die Zeit und Muße, bei einer Fahrt von Bühl nach Hamburg unterwegs viermal eine Kaffeepause einlegen zu wollen. Der "Kohlendioxid-Rucksack" sei heute viel zu schwer und "die falsche Lösung", da lediglich zwei Drittel des Stroms für die Batterieaufladung aus erneuerbarer Energie stamme.





Und doch: Zink ist davon überzeugt, "dass wir am Elektrofahrzeug nicht vorbeikommen." Zu intensiv und zu weit gediehen seien die Entwicklungs- und Produktionsanstrengungen der Hersteller und Zulieferindustrie. Seine Philosophie lautet: "Wir müssen uns relativ unempfindlich aufstellen und strategisch planen." Fazit: Die automobilaffine Branche kann wohl über Jahre hinweg das Gaspedal nicht voll durchdrücken. Es heißt vielmehr auf unbestimmte Zeit: Nichts Genaues weiß man nicht. Matthias Zink traut sich deshalb "keine finale Aussage" zu. Und der Verbraucher? "Der ist hochgradig verunsichert."