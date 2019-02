Ein Ehrenplatz im Denkmal

Gaggenau

Mobilität 2030: Heute "Werkstatt" Gaggenau (red) - Etwa 64.400 Fahrzeuge zählt der Quellverkehr tagtäglich im Kernbereich von Gaggenau. Die Frage nach der Mobilität im Jahr 2030 in Gaggenau steht im Mittelpunkt einer Werkstatt, zu der heute Abend Bürger in den Bürgersaal eingeladen sind (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Etwa 64.400 Fahrzeuge zählt der Quellverkehr tagtäglich im Kernbereich von Gaggenau. Die Frage nach der Mobilität im Jahr 2030 in Gaggenau steht im Mittelpunkt einer Werkstatt, zu der heute Abend Bürger in den Bürgersaal eingeladen sind (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Ötigheim

Einmal im Monat wird gekocht Ötigheim (manu) - Einmal im Monat treffen sich die neun Mitglieder des DRK-Männerkochclubs in der Ötigheimer Mehrzweckhalle: Dann wird gebraten und gekocht. Beim Neujahrsempfang sorgten die von den Hobbyköchen kreierten Häppchen für große Begeisterung (Foto: manu). » Weitersagen (manu) - Einmal im Monat treffen sich die neun Mitglieder des DRK-Männerkochclubs in der Ötigheimer Mehrzweckhalle: Dann wird gebraten und gekocht. Beim Neujahrsempfang sorgten die von den Hobbyköchen kreierten Häppchen für große Begeisterung (Foto: manu). » - Mehr