Ein Industriedenkmal nach 25 Jahren wachgeküsst Bühl (gero) - Nach 25-jährigem Leerstand hat eine dreiköpfige Bauherrengemeinschaft das ehemalige ZG-Warenlager in der Meister-Erwin-Straße wachgeküsst. Es war zugleich eine der anspruchsvollsten Objektsanierungen in der Stadt, zumal es sich um ein Industriedenkmal handelt und in enger Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt erfolgte. Der äußerst sportliche Bauzeitenplan sah gerade mal sieben Monate vor. Das völlig heruntergekommene Gebäude direkt an der Bahnunterführung zur Erlenstraße ließ eher einen Fall für den Abbruchbagger vermuten: Keine Scheibe war mehr ganz, keine Türeingänge waren verschlossen, sämtliche Wände mit Graffiti besudelt. Eine Großbaustelle für das ohnehin restlos ausgelastete Bauhandwerk. Alle Hausanschlüsse wurden neu verlegt, die Balken der Deckenkonstruktion wassergestrahlt, die Stahlträger überarbeitet. Die Fensteröffnungen erhielten eine neue Verglasung mit Wärmeschutz. Auch ein Lastenaufzug, eine Sackrutsche sowie zwei Großwaagen wurden restauriert und ins neue Raumkonzept integriert. "Hier wurde nichts verarbeitet, was es von der Stange gibt", berichtete der Sprecher der Bauherrengemeinschaft, der Acherner Architekt Martin Braun, bei der Eröffnung am Donnerstagabend. Er spricht von einem "außergerwöhnlichen Industrie-Style mit viel Charme". Er ist ein wenig stolz, "dass wir das Denkmal wachgeküsst haben". Die Außenanlage mit weiteren Parkplätzen werden in den kommenden Wochen fertiggestellt. Auch Manfred Müller, Ortsvorsteher aus Altschweier, ist ob des Ergebnisses fasziniert: "Das haben die richtig gut gemacht." Viele Kindheitserinnerungen hat er an das frühere Speicherhaus. Als junger Bub verdiente er dort, wo sein Vater Erwin beschäftigt war, sein erstes Taschengeld. Er musste bis zu zwei Zentner schwere, mit Getreide oder Kunstdünger gefüllte Säcke, die in Eisenbahnwaggons auf einem Industriegleis direkt vor das Gebäude angeliefert wurden, bis zum Lastenaufzug schleppen. 20 Pfennig gab es für das Verladen von 50 Kilo. "Ein Knochenjob", erinnert er sich dennoch allzu gern. Nutzer und Mieter in der generalsanierten Immobilie ist das Franchiseunternehmen "clever fit", das sich auf zwei Ebenen mit Fitnessgeräten ausbreitet und zusammen mit dem Umkleide- und Duschbereich im Untergeschoss über 1 300 Quadratmeter verfügt und gestern den Betrieb aufnahm. Inhaber Marvin Allotey ist mit dem Ergebnis zufrieden: "Ein Lob an die Architekten. Die haben was Schönes hinbekommen."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben