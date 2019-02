Diagnose unserer Zeit und eigener Unzulänglichkeit Von Martina Fuß



Bühl - Nicht ohne Grund kommt SWR 2 regelmäßig in die Bühler Mediathek. "Ich freue mich wirklich, dass der Start unserer Sendereihe im neuen Jahr hier in Bühl stattfindet, die Zusammenarbeit ist einfach hervorragend", richtete Moderator Gerwig Epkes ein dickes Lob an das Team der Mediathek. Flyer, Büchertisch und das Angebot, die besprochenen Bücher im Vorfeld kennenzulernen - das alles sei eine ausgezeichnete Einstimmung auf die Besprechung der Bestenliste. Und nicht nur der Literaturredakteur des SWR ist dankbar für diese informative Begleitung, sondern auch das Publikum, das jedes Jahr in größerer Zahl strömt. - Nicht ohne Grund kommt SWR 2 regelmäßig in die Bühler Mediathek. "Ich freue mich wirklich, dass der Start unserer Sendereihe im neuen Jahr hier in Bühl stattfindet, die Zusammenarbeit ist einfach hervorragend", richtete Moderator Gerwig Epkes ein dickes Lob an das Team der Mediathek. Flyer, Büchertisch und das Angebot, die besprochenen Bücher im Vorfeld kennenzulernen - das alles sei eine ausgezeichnete Einstimmung auf die Besprechung der Bestenliste. Und nicht nur der Literaturredakteur des SWR ist dankbar für diese informative Begleitung, sondern auch das Publikum, das jedes Jahr in größerer Zahl strömt. "30 Kritiker, zehn Bücher, eine Liste", stellt Epkes die Idee der SWR-Bestenliste vor, die seit 40 Jahren eine Alternative zur reinen Verkaufsliste ist. Die Jury wählt Neuerscheinungen aus, die sie für lesenswert hält - ob Romane, Erzählungen oder immer wieder auch Lyrik. Die monatliche Besprechung im Rahmen eines literarischen Quartetts wird ergänzt durch kurze Vorleseeinheiten geschulter Stimmen. In Bühl gelingt es den Sprechern Doris Wolters und Frank Stöckle einmal mehr, trotz der Kürze der Textstellen, Spannung aufzubauen und die Zuhörer in Bann zu ziehen. Spannend ist Monat für Monat die Frage, welche Neuerscheinung es auf die Liste schafft - und vor allem warum. Die Diskussion zeigt immer wieder, wie verschieden Literatur gelesen wird und welch unterschiedliche Emotionen sie auslöst - auch bei professionellen Literaturkritikern. Bestes Beispiel für die individuelle Rezeption ist der neue Roman von Michel Houellebecq "Serotonin" auf Platz zwei. Für die Literaturwissenschaftlerin Kirsten Voigt ist das Werk gesellschaftlich relevant - sofern man die ersten 70 Seiten Sex hinter sich gelassen hat. "Houellebecq gelingt eine Diagnose unserer Zeit und der eigenen Unzulänglichkeit." Auch die aus Berlin angereiste Journalistin Cornelia Geissler hält dem umstrittenen Protagonisten zugute, dass er Entwicklungen in Frankreich aufzeigt. Voigt: "Das sind ziemlich virulente und bedenkliche Dinge, die in diesem Roman anklingen." Liebe indes fände der depressive Anti-Held Houellebecqs keine. Ein Stichwort für Gerwig Epkes, der aus seiner Abneigung gegen den angesagten französischen Autor keinen Hehl macht: "Dieser Mann kann nicht lieben, ihn als Zeitphänomen zu bezeichnen, fällt mir schwer", echauffiert er sich, wobei nicht klar erkennbar ist, wem sein Ärger gilt, dem Autor oder seiner literarischer Figur? "Houellebecq ist ein Reaktionär, und alles was er schreibt, dient der Provokation", relativiert Martin Ebel, Literaturredakteur des Züricher Tagesanzeigers, die Einschätzung. Wie schön, dass eine andere, ein sympathische Geschichte das Houellebecq-Werk überholt hat. Kirsten Voigt nennt "Süßer Ernst" von der englischen Autorin A.L. Kennedy auf Platz eins "ein Gegenbuch voller Zärtlichkeit, Romantik und positiven Gefühlen, das mich begeistert". Cornelia Geissler ergänzt: "Diese Liebesgeschichte ist so schön, weil sie vorsichtig und zerbrechlich ist". "Und sie geht gut aus, ohne Kitsch und ohne peinliche Sexszene. Eine erstaunliche Leistung", stimmt Martin Ebel zu. Besprochen wurde außerdem Richard Flanagans Roman "Der Erzähler", der einstimmig als sehr spannend, aber auch als nervend, verwirrend und voller Redundanzen gesehen wurde. "Die zweite Frau" von Günter Kunert, ein spät entdecktes Werk, wurde mit großem Vergnügen gelesen. Die Kommentare der Kritiker: "Ein verspielter, verplauderter Roman, total komisch, fast eine Eulenspiegelei, hochaffiniert, sprachlich elegant und geschmeidig." Die Aufzeichnung des Literaturtalks in der Mediathek ist im SWR2-Radio zu hören. Die jetzt besprochene Februar-Bestenliste wird am kommenden Dienstag um 22.03 Uhr gesendet.

