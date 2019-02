Bühl bleibt "Kraftquelle"

In einigen Monaten sollen die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden, kündigte Wagner bei einem von der städtischen Wirtschaftsförderung organisierten "Netzwerktreffen Industrie 4.0" am Donnerstagabend an. Inhaltlich wollte er nur insoweit vorgreifen, dass die Örtlichkeit wie gehabt für den Brunch des Bühler Jazztivals und künftig auch für weitere Veranstaltungen zur Verfügung stehe. Die Halle, Kulturdenkmal für Industriebau, soll auch künftig für die Marke genutzt werden.

Beim Netzwerktreffen diente der in den 80er Jahren errichtete und zweimal erweiterte Gebäudeteil der Bühler Niederlassung als großzügig dimensionierter Versammlungsraum, dessen Systembauweise des Architekten Fritz Haller farblich in Szene gesetzt wurde.

Die Einrichtung des neuen Montage- und Logistikzentrums der USM operations GmbH in Sachsen, die zukünftig den gesamten europäischen Markt beliefern werde, begründete Bernd Wagner damit, dass in der Zwetschgenstadt - bei stetigem Wachstum - die räumlichen Kapazitäten nicht mehr ausgereicht hätten. "Am Ende haben wir in Bühl 60 Millionen Euro Warenwert montiert und ausgeliefert", erläuterte er. Inzwischen liege der Warenwert der USM-Produkte für den gesamten europäischen Markt weit darüber - bei steigender Tendenz.

Die Dependance in der Zwetschgenstadt stelle als Servicecenter für 220 Handelspartner in Deutschland weiterhin eine "Kraftquelle" des weltweit erfolgreichen Unternehmens dar - neben den Standorten Paris, London, New York und Tokio sowie der Zentrale im schweizerischen Münsingen, "unserem Genius Loci".

"Vertrieb, Marketing, Planung, Finanzen, IT, Personalwesen und Dienstleistung verbleiben in Bühl", unterstrich der Geschäftsführer. Auch die Showrooms in deutschen Großstädten werden von Bühl aus betreut. Derzeit seien 51 Mitarbeiter in der Siemensstraße tätig, darunter zwölf neu eingestellte. Hinzu kommen 50 weitere, externe Beschäftigte.

Zu Beginn des Treffens, das Jörg Lennardt moderierte, hatte Bürgermeister Wolfgang Jokerst ausgeführt, dass sich inzwischen über 100 Betriebe dem lokalen "Netzwerk Industrie 4.0" angeschlossen haben. Das Thema sei für einen Wirtschaftsstandort wie Bühl von besonderer Relevanz.

Matthias Stahlberger, IT-Teamleiter bei USM, erläuterte, wie USM als kleines mittelständisches Unternehmen die Anforderungen von "Industrie 4.0" stemme. Durch die Übergabe der Montage nach Leipzig seien im Tagesgeschäft in Bühl Prozesse herausgelöst worden: "Diese müssen wir jetzt digital abbilden."

Jürgen Wilhelm, kaufmännischer Leiter der Braun Sondermaschinen GmbH, stellte deren modulares Automatisierungskonzept vor. Der rund 150 Mitarbeiter zählende Betrieb agiert weltweit von Ottersweier aus. Die Kernkompetenz liegt im Anlagenbau zur Fertigung von Komponenten für die Automobilindustrie.