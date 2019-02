Lieder von glücklichen und schmerzhaften Tagen

(wv) - "Sie hat eine wunderbare Stimme und strahlt menschliche Wärme aus. Die Melodien ihrer Lieder bezaubern, und ihre Texte haben Gehalt": So schwärmten Besucher des Konzerts, das Monika Martin am Freitagabend im Bürgerhaus Neuer Markt gab. Es war die siebte Station ihrer ausgedehnten Tournee, mit der sie ihre neue CD "Für immer" vorstellt.

Nicht nur aus der Region strömen Konzertgäste herbei, sondern auch Fans aus dem Elsass, der Pfalz, dem Saarland und selbst aus der Innerschweiz, wie man dem Willkommen der Sängerin und dem Echo aus dem Publikum entnehmen kann. Begeisterter Applaus empfängt Dr. phil. Ilse Bauer, wie Monika Martin mit bürgerlichem Namen heißt, als sie auf der Bühne des Bürgerhauses erscheint.

Eis muss die höchst erfolgreiche Sängerin aus der Steiermark keines brechen, die Atmosphäre ist beiderseits herzlich. Schon "Das kleine Haus am Meer", ein Ohrwurm ihrer 2015er-CD, klatschen die Zuhörer mit. Zum Begleit-Playback singt sie live, begeistert mit lebendiger Textgestaltung und stimmlicher Qualität. Immer wieder erntet sie Bravorufe. Fans reichen Blumensträuße und Präsente zur Bühne hoch, und "ihre" Monika bedankt sich mit "Busseln". Ihre Worte verraten, dass sie so manchen Fan persönlich kennt. Martin blickt aufs Jahr 1996 und "La Luna Blu" zurück, ihren allerersten Hitparaden-Erfolg. Die ehemalige Kunsterzieherin meint verschmitzt und erfrischend offen: "Damals war ich 33. Nun stehe ich seit 23 Jahren auf der Bühne. Damit sich keiner verrechnet - ich bin jetzt 56." Im Bürgerhaus stellt sie etliche Titel ihres neuesten Albums "Für immer" vor. Darin fließen auch aktuell-poppige Rhythmen ein, doch Martin bekennt: "Stille Lieder haben mich bekannt gemacht, und ich werde diese auch weiter singen." Ihre Stimme ist mit dem mädchenhaft zartem Timbre für empfindsame Töne wie geschaffen.

Im Bühler Konzert singt sie von Liebe, von glücklichen und schmerzlichen Tagen: "Dann hast Du für mich auch nur zwei Stunden Zeit, für mich sind es doch zwei Stunden Ewigkeit." In einem Lied aus dem Jahr 2010 strahlt sie pure Freude aus: "Da ist ein Engel in meiner Welt, der mit mir lebt." Die Zuhörer folgen ihr mit einem Song aus der aktuellen CD in Trennungsschmerz und Wiedersehensfreude: "Da stehst Du plötzlich in der Tür - und du siehst mich mit einem Unschuldslächeln an, dem nichts widerstehen kann - und ich werde schwach!" Martin bringt große Gefühle ohne Pathos auf die Bühne des Bürgerhauses: Ihr Lied "Angelo" widmet sich der Erinnerung an einen bei einem Motorradunfall ums Leben gekommenen Jugendschwarm. Auf der Heimfahrt von einem Konzert aus den Niederlanden in ihre Heimatstadt Graz habe sie in unheimlichen Tunneldurchfahrten eine innere Stimme zu wacher Vorsicht am Steuer gemahnt, eine Art Grenzerlebnis. Dies schildere sie in "Die Fahrt", erklärt die Künstlerin und singt: "Bin ich morgen noch am Leben, seh' ich mit Dir noch dies Licht. Wenn dieses Dunkel jemals endet, hab' ich die alten Sorgen nicht!"

Eindringlich gerät "Mein Brief", ein von ihr nicht gesungenes, sondern gesprochenes Lied. Sie schreibt einen Abschiedsbrief an eine große Liebe mit Dankbarkeit für die schönen Augenblicke, die für sie zur Ewigkeit geworden seien. Ohne Bitterkeit stellt sie fest: "So wie die Dinge geschehen, so sind sie gut!" Ins Finale geht Monika Martin mit dem Spruch "Jetzt machen wir Party" und neuen Songs mit fetzigen Arrangements. Sie singt "Da ist es wieder, das Gefühl" und "Ich tanze im Rhythmus der magischen Nacht", natürlich wieder Lieder von der Liebe. Das Publikum hat sich längst von den Sitzen erhoben und singt mit. Applaus gut, alles gut.