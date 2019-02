Aufgaben werden immer anspruchsvoller

Gaggenau

Gaggenau

Zukunftsvisionen lassen staunen Gaggenau (cv) - Wie wird im Jahr 2030 die Mobilität in Gaggenau aussehen? Beim Blick in die Zukunft war alles erlaubt. In der Bürgerwerkstatt sprudelten am Donnerstagabend im Bürgersaal des Rathauses die Ideen, die Moderatorin Sonja Rube geschickt hervorlockte. (Foto: Archiv).

Rheinmünster

Rheinmünster

Schwierige Suche nach Kandidaten Rheinmünster (sie) - Die politischen Kräfte in Rheinmünster tun sich schwer damit, Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai zu finden. Auf allen Listen klaffen noch Löcher. Darüber hinaus fordern erstmals die Grünen die etablierten politischen Kräfte heraus (Foto: sie).

Lichtenau

Lichtenau

Schwierige Suche nach Kandidaten Lichtenau (sie) - Die Lichtenauer Parteien und Wählervereinigungen eint eine Herausforderung: Kandidaten für die Kommunalwahl zu finden. Auf allen Listen klaffen noch Lücken. Von den amtierenden Stadträten wollen viele wieder antreten, mehrere Abgänge stehen aber bereits fest (Foto: mf).

Baden-Baden

Baden-Baden

Neue Mensa eingeweiht Baden-Baden (cn) - "Hurra, wir haben eine Mensa", prangte in bunten Lettern in der Aula der Varnhalter Grundschule, als die Kinder mit dem Rebland-Schullied die zahlreichen Gäste begrüßten, die zur feierlichen Eröffnung gekommen waren (Foto: Nickweiler).