"Wer sein Ziel kennt, der findet auch den Weg"

Bühl

Bühl (gero) - Die Zeichen bei Schaeffler in Bühl stehen auf Expansion. Momentan wird im Baumamt der Bauantrag für einen fünfgeschossigen Neubau in den Bußmatten bearbeitet, in dem die Entwicklungsabteilung und das Headquarter Automotive untergebracht werden (Foto: Fuß).

Gaggenau

Gaggenau (uj) - Die Große Kreisstadt hat einiges vor in den nächsten Jahren. Größtes Projekt ist das Waldseebad. Aber auch in Erziehung, Bildung und Betreuung sowie in den Hochwasserschutz werden Millionenbeträge investiert. Enthalten sind diese Gelder im Doppelhaushalt (Foto: wiwa).

Karlsruhe

Karlsruhe (red) - Test für die Jungtalente des Drittligisten Karlsruher SC (Foto: GES). Heute findet im Jugendstadion des Wildparkstadions ein Vergleich eines von Christian Eichner trainierten und zusammengestellten Teams gegen den Regionalligisten FK Pirmasens statt.

Baden-Baden

Baden-Baden (cl) - Das halb zerstörte Banksy-Bild "Love is in the Bin" hängt nun im Museum Frieder Burda. Bis 3. März soll es in Baden-Baden zu sehen sein im Kontext einer kleinen Schau - und mit Begleitveranstaltungen, in denen sein Kunstwert diskutiert werden wird (Foto: Viering).