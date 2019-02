Freiwillige Helfer auf Kontrollgang

Der Ortsvorsteher berichtet von einer ersten, "sehr harmonischen Besprechung" in der Ortsverwaltung. Die Ehrenamtlichen seien zu zwei Dritteln weiblich: Darunter Frauen, die bisher an diesem See gebadet hatten, was zwar verboten war, aber jahrelang geduldet wurde, bis es 2017 aus haftungsrechtlichen Gründen strikt untersagt wurde. Der Kieswerksbetreiber ließ das Gelände auf Anweisung der Stadtverwaltung einzäunen, um Schwimmer fernzuhalten.

Die Zwischenzeit nutzten Stadt und Ortsverwaltung, um ein Gutachten in Auftrag zu geben und damit die Voraussetzungen für eine Badestelle am Südostufer zu schaffen - für ein Schwimmen in einem markierten Bereich, ohne Badeaufsicht und auf eigene Gefahr. Ortschaftsrat und Gemeinderat schnürten das Weihnachtsgeschenk für die Bevölkerung in ihren letzten Sitzungen vor dem Jahreswechsel jeweils einstimmig.

Es soll keine Badestelle nur für Weitenunger werden, sondern für alle Bürger. So haben sich laut Fritz auch ein paar Bühler als Helfer gefunden. Nach dem Rechten zu sehen, sei kein Fulltime-Job. Aufgabe werde vielmehr sein, regelmäßige Kontrollgänge zur Verkehrssicherung von Zugang und Badestelle zu unternehmen (und auch zu dokumentieren) sowie den Müll zur nahen Grillhütte zu bringen. "Gegenüber Badegästen weisungsbefugt sind die Helfer nicht", machte Fritz klar. Es werde eine Haus- und Badeordnung erlassen, deren juristische Prüfung derzeit noch andauere. Die Genehmigung der Badestelle durchs Landratsamt betrachtet er inzwischen als Formsache. Die Helfer werden für ihre Tätigkeit seitens der Stadt haftpflichtversichert.

Noch in diesem Monat ist vorgesehen, dass der städtische Bauhof am vorgesehenen Badeplatz das Gelände vorbereitet, indem er Bäume fällt und Sträucher entfernt. Einen konkreten Termin, informierte der städtische Pressesprecher Matthias Buschert, gebe es dazu noch nicht: "Noch befinden wir uns in der Abstimmung mit dem Landratsamt und dem Forst." Auch müsse noch abschließend geklärt werden, welchen Verlauf der Zugangsweg zum See durch den Wald nehmen wird, berichtet Fritz.

Bereits festgelegt sind die Öffnungszeiten der Badestelle: täglich von 8 bis 20 Uhr. Die Saison dauert fünf Monate von Mai bis Ende September.

Ein generelles Parkproblem sieht Fritz angesichts des nahen Sportplatzes mit dem dortigen Stellplatzangebot nicht. Allenfalls an einem Punktspieltag mit Badewetter könnte es eng werden: "Wir müssen zunächst Erfahrungen sammeln", meint der Ortsvorsteher.

Für Schwimmer tabu seien der Uferbereich des Angelsportvereins und der bewirtschaftete Teil des Sees. Der Sicherheitsdienst des Kiesunternehmens bleibe auch weiterhin im abgesperrten Bereich tätig, so Fritz. Um die Badestelle einrichten zu können, müssen zudem Stahlseile des Schwimmbaggers verlegt werden.