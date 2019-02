Hans-Peter Braun führt Liste an

Hans-Peter Braun, Bürgermeister von Bühlertal, führt die Liste erneut an. Sein Amtskollege aus Ottersweier, Jürgen Pfetzer, und der Lichtenauer Bürgermeister Christian Greilach folgen auf den Plätzen zwei und drei. Die weitere Reihenfolge lautet: Elke Braun, Gemeinderätin in Bühlertal, Ewald Glaser, früher Gemeinderat in Ottersweier, Ulrich Klose, Stadtrat in Lichtenau, und Eckhard Vandersee, Verwaltungsbeamter. Alle Kandidaten sind einer CDU-Mitteilung zufolge durch ihre berufliche Tätigkeit oder durch ihr ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik verwurzelt und würden für die mögliche Arbeit als Kreisrat viel Erfahrung mitbringen.

Braun, Pfetzer und Greilach gaben in der Versammlung Einblick in die aktuelle Arbeit der CDU-Kreistagsfraktion. Der Haushaltsplan 2019 werde im Kreisrat in diesem Monat noch verabschiedet, ließen sie wissen. Die Verschuldung sei in den vergangenen Jahren weiter zurückgefahren worden. Kräftig investiert worden sei in die kreiseigenen Schulen. "Eine gute technische Ausstattung und die stetige Verbesserung in die Gebäude der Schulen" habe die CDU immer im Fokus. Ebenso stehe die Schulsozialarbeit im Vordergrund. Sie müsse durch den Landkreis weiter gefördert werden.

Im Bereich Tourismus werde die Ausarbeitung eines Park- und ÖPNV-Konzepts für den Nationalpark erforderlich, führten die CDU-Kreisräte aus. Eine wohnortnahe medizinische Versorgung und die Erhaltung der Versorgung durch das Klinikum Mittelbaden sei eine weitere wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren. "Hier gilt es auch Sorge dafür zu tragen, dass die Hilfsfristen des Rettungsdienstes eingehalten werden können." Die Anbindung des Baden-Airparks an die Autobahn werde weiter verfolgt, betonten die Kreisräte.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit im Kreistag werde das Mobilitätskonzept sein. Hier wolle man besonders in den Ballungsgebieten den Verkehr steuern, auch mit Blick auf die Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Die Errichtung des neuen Wertstoffhofs in Vimbuch habe sich bewährt. Der Breitbandausbau schreite mit dem Ausbau der Backbonetrasse weiter voran. Die CDU begrüße es, dass der Kreis in die Straßenunterhaltung kräftig investiert, heißt es abschließend. Jedes Jahr seien durchschnittlich 750 000 Euro dafür vorgesehen.