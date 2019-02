Erinnerungen an einst florierende Höhenhotels

Karlsruhe

Karlsruhe

Gespräche über digitale Identität Karlsruhe (kli) - In der digitalen Welt geben Menschen über unterschiedliche Kanäle viele Daten preis. Wie verändert das die Privatheit? Bei einem Wissenschaftsgespräch in Karlsruhe diskutierten Experten über digitale Identität und wie man seine Persönlichkeit schützen kann (Foto: dpa).

Dingolfing

Dingolfing

Kein Problem mit Sturm-Erbe Dingolfing (dpa) - Die Aufgabe scheint schwer, doch das interessiert den neuen Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm (Foto: dpa) wenig. Als Nachfolger von Erfolgscoach Sturm muss der Finne den Umbruch hinbekommen und gleichzeitig Erfolg haben. Bedenken hat er dabei keine.

Au am Rhein

Au am Rhein

Sportverein wird zum Show-Verein Au am Rhein (HH) - Für einen Abend wurde aus dem Sportverein ein Show-Verein: Der SV Au am Rhein startete mit einer "Zeitreise durch die Historie" in sein Jubiläumsjahr. Das Travestie-Duo "Chapeau Claque" wurde als glitzernd verpacktes Geburtstagsbonbon präsentiert (Foto: HH).

Bühlertal

Bühlertal

Investition in Infrastruktur Bühlertal (eh) - Zum Neujahrsempfang begrüßte Bürgermeister Hans-Peter Braun zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Er zeigte an vielfältigen Beispielen auf, dass in Bühlertal zukunftsweisend in moderne Infrastruktur investiert wird (Foto: kkö).