Ortschaftsrat Weitenung drängt auf Tempo 30

Iffezheim

TTC Iffezheim: Rang zwei sichern Iffezheim (red) - Nach dem überraschenden Punktverlust beim TTC Rauental will der TTC Iffezheim in der Tischtennis-Landesliga im Heimspiel gegen die DJK Offenburg II den zweiten Rang absichern. Eine vermeintlich leichte Aufgabe hat der TTV Gamshurst zu lösen (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Nach dem überraschenden Punktverlust beim TTC Rauental will der TTC Iffezheim in der Tischtennis-Landesliga im Heimspiel gegen die DJK Offenburg II den zweiten Rang absichern. Eine vermeintlich leichte Aufgabe hat der TTV Gamshurst zu lösen (Foto: fuv). » - Mehr

Bühl

Wahlvorschläge einreichen Bühl (red) - Großer Wahltag am 26. Mai in Bühl: An jenem letzten Mai-Sonntag finden die Kommunalwahlen (Gemeinderat, Ortschaftsräte und Kreistag) sowie Europawahlen statt. Jetzt können die Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen eingereicht werden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Großer Wahltag am 26. Mai in Bühl: An jenem letzten Mai-Sonntag finden die Kommunalwahlen (Gemeinderat, Ortschaftsräte und Kreistag) sowie Europawahlen statt. Jetzt können die Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen eingereicht werden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Millionen für Breitbandausbau Bühl (gero) - Das Thema Digitalisierung ist bei der Stadtverwaltung nicht nur angekommen, es wird auch kräftig investiert. In den Jahren 2017 und 2018 verbaute der Eigenbetrieb Breitband 3,6 Millionen Euro in den Gewerbegebieten Süd und Nord sowie in Stadtteilen (Foto: Stadtwerke). » Weitersagen (gero) - Das Thema Digitalisierung ist bei der Stadtverwaltung nicht nur angekommen, es wird auch kräftig investiert. In den Jahren 2017 und 2018 verbaute der Eigenbetrieb Breitband 3,6 Millionen Euro in den Gewerbegebieten Süd und Nord sowie in Stadtteilen (Foto: Stadtwerke). » - Mehr

Rastatt

Klare Rollenverteilung Rastatt (red) - In der Männer-Landesliga im Tischtennis ist die Rollenverteilung in der Partie des Tabellenführers TTC Iffezheim (14:2) gegen den Tabellenletzten TTC Altdorf eindeutig. Alles andere als ein Erfolg für die Gastgeber wäre eine faustdicke Überraschung (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - In der Männer-Landesliga im Tischtennis ist die Rollenverteilung in der Partie des Tabellenführers TTC Iffezheim (14:2) gegen den Tabellenletzten TTC Altdorf eindeutig. Alles andere als ein Erfolg für die Gastgeber wäre eine faustdicke Überraschung (Foto: fuv). » - Mehr