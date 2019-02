Feine Tropfen und edle Pilze

Bühlertal (eh) - Feine regionale Weine, kombiniert mit ausgewählten regionalen Speisen, erfreuten am Wochenende zahlreiche Besucher der Bühlertäler Weintage. Bei der Weinparty am Samstagabend heizte Hubers Partyband kräftig ein. Beschaulicher und ruhiger ging es am Sonntagmittag im Haus des Gastes zu, als die Weine überwiegend als Begleiter zum Menü gefragt waren.



Bis 1 Uhr nachts dauerte am Samstag die Weinparty im großen Saal, bei der schätzungsweise rund 300 Personen zusammen feierten. Die Weinproben an den Ständen der acht teilnehmenden Winzer und Winzergenossenschaften waren gut nachgefragt, und etliche Besucher wagten sich zu den Stimmungsliedern von Hubers Partyband auch auf die Tanzfläche. Der Geschäftsführer der Tourist-Information, Tino Rettig, freute sich, dass das Publikum altersgemischt und die Stimmung entsprechend gut war. Die Weinanbieter seien mit der Resonanz des Abends sehr zufrieden, meinte Rettig. Die Gäste seien aus der gesamten Region von Baden-Baden bis Offenburg gekommen. Auf einen Shuttlebus habe man in diesem Jahr verzichtet, da es dafür keine Nachfrage gegeben habe. "Die Besucher sprechen sich untereinander ab und stellen sich hinsichtlich des Fahrens darauf ein", so Rettig. Im Saal gab es mehr Platz, da statt 13 Teilnehmern im vergangenen Jahr dieses Mal acht Weinanbieter ihre durchweg ansprechend dekorierten Verkaufsstände aufgebaut hatten. Am Sonntag wurde daher neben den Stehtischen die Saalmitte mit Tischen belegt, um den Essensgästen genügend Platz zu bieten. Gegen die Mittagszeit trudelten immer mehr Besucher ein. Viele suchten das Gespräch mit den Weinerzeugern, ließen sich informieren über Sorten, Anbaumethoden und Ausbauverfahren. Hintergrundmusik gab es live von Alleinunterhalter Claus S., der auch bekannte Countrysongs präsentierte. Erstmals bei einer Weinveranstaltung im Haus des Gastes weilte der Ortenauer CDU-Landtagsabgeordnete Willi Stächele, der über seine Kontakte zum Weingut Axel Bauer auf die Veranstaltung aufmerksam geworden war. Bei Tino Rettig informierte sich Stächele über den Weinbau in Bühlertal. Ein umfangreiches Speisenangebot hatte Naturpark-Wirt Andreas Schäuble im Angebot. Neben Suppen, Vorspeisen und Hauptgerichten hielt er auch Probiererle in Gläschen und Desserts bereit. Schäuble: "Trüffelnudeln sind sehr gefragt, weil das nicht oft angeboten wird." Vor den Augen der Besucher rieb er die teuren Trüffel über die Nudeln. Begehrt war auch das Rehragout; und Käse zum Wein gehe immer. Mit einem Team von acht Personen war er gestern bei den Weintagen im Einsatz. Zeitgleich musste in seinem Lokal "Bergfriedel" eine Familienfeier mit rund 60 Personen gestemmt werden. Ebenfalls einen Großeinsatz hatte der DRK-Ortsverein zu meistern mit der Café-Stube im oberen Foyer und der Übernahme des Spüldienstes, wie die stellvertretende Bereitschaftsdienstleiterin, Heike Hochstuhl, berichtete. Gestern waren zwei Schichten mit je 15 Leuten am Werk, am Samstag eine Schicht. Außerdem stellte das DRK den Sanitätsdienst.

