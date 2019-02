Für echte Narren gibt′s kein schlechtes Wetter







Rheinmünster (iru) - Ausgeprägte Nehmerqualitäten zeigten die Narren gestern beim Umzug in Stollhofen. Starker Wind und Regenschauern konnten Aktiven und Zuschauern die Stimmung aber nicht vermiesen. 87 Gruppen und Vereine waren am Start.



Regina Vick, Chefin der "Ring Daifl Stollhofe", war mehr als zufrieden mit der Besucherresonanz an der Umzugsstrecke. "Für echte Narren gibt's kein schlechtes Wetter", frohlockte Moderator Kurt Götz stimmgewaltig. Zwar jagten immer wieder Windböen durch die Bannstraße, doch richtig regnen wollte es zur Erleichterung von Gästen und Fastnachtern zunächst nicht. Regina Vick, Chefin der "Ring Daifl Stollhofe", war mehr als zufrieden mit der Besucherresonanz an der Umzugsstrecke. "Für echte Narren gibt's kein schlechtes Wetter", frohlockte Moderator Kurt Götz stimmgewaltig. Zwar jagten immer wieder Windböen durch die Bannstraße, doch richtig regnen wollte es zur Erleichterung von Gästen und Fastnachtern zunächst nicht. Schon vor Umzugsbeginn war Stollhofen ganz in Narrenhand. Bei der Festhalle stärkten sich die nach und nach eintreffenden Aktiven. Traditionell eröffneten die Stollhofener Ritter mit ihren großen Fahnen kurz nach 14 Uhr die Parade. Die historische Gruppe erinnerte an die einstige Festungsstadt Stollhofen. Vor den Augen von etwa 2 500 Besuchern zog der närrische Lindwurm an Grundschule und Feuerwehrgerätehaus vorbei in die Herren- und Erhardusstraße. Kurz vor Umzugsende brach dann doch noch der Regen über die Fastnachter herein. Die Teilnehmer trotzten tapfer dem Ungemach und zogen ihres Wegs bis ins Ziel. Danach ging es im Narrendorf auf dem Festplatz und in der Festhalle weiter. Auftritte der Schwarzacher Stroßekracher und der "Radaugugge Spessart" sowie Showtänze, unter anderem der Flying Steps und der Rhingschnooge-Garde aus Greffern, der Schwarzacher Dreiviertels-Narren und der Nebellichtdämonen aus Steinbach, bildeten die Show-Acts der "After-Umzugs-Party". Zufrieden zeigte sich Vick, deren Häsgruppe sich zusammen mit den Stollhofener Altrheindämonen und der Feuerwehr für die Organisation verantwortlich zeichnete, mit dem insgesamt ruhigen Verlauf der Großveranstaltung. Ein Aufgebot an Polizei und privater Security sorgten für Ordnung. Traditionell verzichteten die Veranstalter beim Zunftmeisterempfang auf Gastgeschenke. Stattdessen wird ein aufgerundeter Spendenbetrag einer Familie aus Lichtenau zugutekommen.

