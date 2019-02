Begeisterung bei Klein und Groß

Ottersweier

66 Jahre Leimewängscht Ottersweier (jo) - Mit einem Dreschflegel in der Hand reiht sich der urige Leimewangscht in die lange Reihe jener Narrenfiguren ein, die in der Tradition der alemannischen Fastnacht stehen. Seine Zunft, die Leimewängscht, feiert jetzt ihr 66-jähriges Bestehen ohne großes Brimborium (Foto: av).

Rastatt

KidS-Projekt an Karlschule Rastatt (rw) - An der Karlschule Rastatt tut sich erneut etwas im Bereich des Projekts "Kunst in der Schule" (KidS). Diesmal steht das Thema "Familie" im Mittelpunkt, das von 65 Schülerinnen und Schülern einmal wöchentlich in zwei Unterrichtsstunden behandelt wird (Foto: rawo).

Gernsbach

Kornhaus wird Gründer-Zentrum Gernsbach (stj) - Ende des vergangenen Jahres hat die AOK das altstadtprägende Kornhaus in Gernsbach verlassen. Künftig soll das Fachwerkhaus jungen Unternehmern und Gründern aus Gernsbach zur Verfügung stehen und zu einem Gründer- und Begegnungszentrum (Foto: av ).