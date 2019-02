Dritte Runde für den Bühler Jugendrat

Rastatt

Drei Crashs auf der A5 Rastatt (red) - Alle Hände voll zu tun hatte die Autobahnpolizei am Donnerstagabend auf der A5. Zwischen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd krachte es gleich dreimal. Der linke Fahrstreifen musste zur Unfallaufnahme und aufgrund der Bergungsmaßnahmen gesperrt werden (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Prinzessin regiert gern ohne Prinz Baden-Baden (co) - Zum ersten Mal gibt es in dieser Saison in der Kurstadt kein Stadtprinzenpaar, sondern nur eine Stadtprinzessin. Kim I. erzählt im BT, weshalb sie so fastnachtsbegeistert ist und warum sie auch gern allein die Baden-Badener Narren regiert (Foto: Hecker-Stock).

Gernsbach

Engstelle entschärft Gernsbach (stj) - Seit April 2018 hatten die Anwohner im Birken- und im Erlenweg in Lautenbach eine Baustelle vor der Haustür. Diese ist nun abgeschlossen. Das ist erfreulich für die Anlieger - und für die Stadt Gernsbach, weil der Kostenrahmen von 450 000 Euro eingehalten wurde (Foto: stj).