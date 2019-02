Spontan, locker und ohne gemeinsame Probe

Schäuble: "Alles ist spontan und locker. Wir haben im Vorfeld nichts zusammen geprobt." Als Fabian Böckeler mit seinen Eltern zu Gast in seinem Restaurant gewesen sei, habe man spontan die Idee einer solchen Kochshow entwickelt, um die Weintage zu beleben. Schäuble zeigte, wie quasi im Handumdrehen Maultäschchen mit feinster Kürbisfüllung gemacht werden. Böckeler widmete sich einem exquisiten Schokoladendessert mit auserlesenen Zutaten. Dafür hatte er wegen der zeitlichen Abläufe im Vorfeld bereits einige Dinge vorbereiten müssen, wie etwa die Eiscreme. Beide erläuterten ihre Arbeitsschritte, gaben praktische Tipps, was zu beachten ist und erklärten, welche Zutaten sie verwenden. Für die Füllung der Kürbis-Maultäschle verwende man schwarzen Trüffel, für den der Kilopreis bei 1 000 Euro liege, erklärte Schäuble. Nur auserlesene Vanille aus Madagaskar komme in das Vanilleeis, informierte Böckeler.

Bürgermeister Hans-Peter Braun und Tourist-Info-Geschäftsführer Tino Rettig hielten die beiden Akteure neben ihrer Arbeit zusätzlich mit Fragen auf Trab. Böckeler befragten sie zu den Erfahrungen mit seinen zahlreichen internationalen Wettkämpfen, seinen Erfolgen und seinen weiteren beruflichen Plänen. Auch Konditormeister Stefan Böckeler wurde interviewt. Schäuble befragten sie zu seinen großen gastronomischen Events wie den jährlichen Weinwandertag.

Neu an den Weintagen war in diesem Jahr, dass am Sonntag kein Eintritt verlangt wurde. Schäuble begrüßte dies und verwies auf die gute Publikumsresonanz. Man müsse nun schauen, wie sich die Änderungen bewährten, meinte Rettig. Ebenso wie die teilnehmenden Weinerzeuger zeigte er sich mit den diesjährigen Weintagen zufrieden. Viele Besucher verweilten bis in den Abend hinein an den Ständen im Gespräch mit den Winzern.