Mehr Sicherheit für Bühlot-Anwohner

Bühl

Bühlot wird ausgebaut Bühl (red) - In der zweiten Februar-Woche beginnt der Gewässerausbau der Bühlot im Bereich des Altschweierer Dorfplatzes. Auf beiden Uferseiten werden neue Mauern errichtet, die Verdolung wird beseitigt. So soll der Hochwasserschutz verbessert werden (Archivfoto: red).

Gaggenau

Rat verabschiedet Rekordhaushalt Gaggenau (uj) - Die Große Kreisstadt hat einiges vor in den nächsten Jahren. Größtes Projekt ist das Waldseebad. Aber auch in Erziehung, Bildung und Betreuung sowie in den Hochwasserschutz werden Millionenbeträge investiert. Enthalten sind diese Gelder im Doppelhaushalt (Foto: wiwa).

Rastatt

Rheindamm wird saniert Rastatt (dm) - Seit Jahren warten vor allem die Einwohner im Rastatter Ried auf die Sanierung des Rheinhochwasserdamms XXIII, nun geht das Regierungspräsidium Karlsruhe das Projekt an. Zumindest dem Bereich von Plittersdorf bis zur Murg wird hohe Priorität eingeräumt (Foto: av).

