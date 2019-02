Schwerer Unfall im Nadelöhr

Bühl

Schwerer Unfall in Vimbuch Bühl (red) - Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf dem Autobahnzubringer (L85) bei Bühl-Vimbuch wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Die Landstraße war bis kurz vor 9 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich bis auf die Autobahn zurück (Foto: bema). » Weitersagen (red) - Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf dem Autobahnzubringer (L85) bei Bühl-Vimbuch wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Die Landstraße war bis kurz vor 9 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich bis auf die Autobahn zurück (Foto: bema). » - Mehr

Illingen

"Der weiße Blitz" ist tot Illingen (dpa) - Heinz Fütterer war in den 50er Jahren ein großer deutscher Sportstar und über Jahre hinweg ein Weltklasse-Sprinter. Der Athlet vom Karlsruher SC ist jetzt mit 87 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit zuhause in Elchesheim-Illingen gestorben (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Heinz Fütterer war in den 50er Jahren ein großer deutscher Sportstar und über Jahre hinweg ein Weltklasse-Sprinter. Der Athlet vom Karlsruher SC ist jetzt mit 87 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit zuhause in Elchesheim-Illingen gestorben (Foto: dpa). » - Mehr

Frankenthal

Prozess um tödliche BASF-Explosion Frankenthal (lsw) - Fünf Tote, Dutzende Verletzte, ein riesiger Schaden: Eine Explosion erschütterte vor zwei Jahren das BASF-Werk in Ludwigshafen. Heute hat die juristische Aufarbeitung begonnen. Angeklagt ist ein Arbeiter, der wohl eine verhängnisvolle Entscheidung traf (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Fünf Tote, Dutzende Verletzte, ein riesiger Schaden: Eine Explosion erschütterte vor zwei Jahren das BASF-Werk in Ludwigshafen. Heute hat die juristische Aufarbeitung begonnen. Angeklagt ist ein Arbeiter, der wohl eine verhängnisvolle Entscheidung traf (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt / Bühl

Straßenmeistereien im Dauereinsatz Rastatt/Bühl (red) - Der Winterdienst in der Region war in den vergangenen Wochen im Dauereinsatz. Nicht nur das Schneeräumen hat die Mitarbeiter gefordert. Auch die vorbereitenden Arbeiten forderten Kraft und Zeit. Koordiniert wird die Arbeit vom Landratsamt (Foto: Margull). » Weitersagen (red) - Der Winterdienst in der Region war in den vergangenen Wochen im Dauereinsatz. Nicht nur das Schneeräumen hat die Mitarbeiter gefordert. Auch die vorbereitenden Arbeiten forderten Kraft und Zeit. Koordiniert wird die Arbeit vom Landratsamt (Foto: Margull). » - Mehr