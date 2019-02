Gemeinsam in den Himmel fliegen

Nach Kaffee, Tee und Gebäck luden Egon König am Akkordeon und Heribert Scherer an der Gitarre die Sänger und Sängerinnen ein, gemeinsam "in den Himmel hinein zu fliegen". "Eine saubere Frau von Bühl", das Urgestein vom Hänferdorf, Gerda Kohler, berichtete über ihre chaotischen Erfahrungen bei der Mülltrennung. Alle klatschten begeistert, als Sexy-Oma Anita Granacher über die Erlebnisse von Röschen beim Kauf von "heißen Höschen" sprach und sie darüber sinnierte, ob das, was man früher gemacht oder nicht gemacht hat, wirklich richtig war.

Dann stellte sich "s'Mariele vun Luddebach" (Herlinde Doll) vor und erzählte, wie es ihr am ersten Tag in Freiburg ergangen ist, als sie auf Arbeitssuche ging. Nach abenteuerlicher Fahrt und diversen Schwierigkeiten kam sie beim Pfarrhaus in Freiburg an, wo sie ihre erste Stelle antrat. Als sie in ihr Zimmer geführt wurde, hing über ihrem Bett ein Bild, darauf stand: "Der Herr kommt jeden Abend zu Dir". "Un was meunere, siwwe Johr bin ich dert gsi, un keu Owe isch dä Härr kumme, do sähnerne, au Pfarrerslitt kinne liäge."

Pfarrer Wolf-Dieter Geißler begab sich mit den Messdienern Sascha, Joshua und Benjamin auf gelungene Sendersuche im Radio, wobei Themen wie Babypflege, Schweinehaltung, Boxkampf und Kochsendung zur Erheiterung der Zuhörer wild durcheinander gewürfelt wurden. Pfarrer Geißler berichtete unter anderem von der Kleidersammlung. Er hatte einen großen Sack abzugeben und der Hausmeister fragte ihn: "Herr Pfarrer, was ist das?" Pfarrer: "Für die Altkleidersammlung von Kolping." Darauf der Hausmeister: "Wem Ihre Kleider passen, der hat keinen Hunger."

Im nächsten Programmpunkt beklagte sich die Enkelin (Ruth Trenkle) bei ihrer Oma (Ulrike Müller) über Zahnschmerzen, und dass sie die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Darauf die Oma: "Das ist für mich kein Problem, meine Zähne und ich schlafen getrennt." Die Oma fragte die Enkelin, die in der Apotheke eine Ausbildung macht: "Habt Ihr auch Potenzmittel, Stützstrümpfe, Windelhosen und Nachtstühle?" "Ja, Oma, aber warum fragst Du das alles?" Darauf die Oma: "Ich habe im Kontakthof einen Mann kennengelernt und wir wollen heiraten. Da können wir doch bei Euch in der Apotheke einen Hochzeitstisch aufstellen lassen:" Nach einer Musikeinlage von Egon König kam der Schlussbeitrag von Heribert Scherer, in dem er von der Verschmelzung von verschiedenen "Käsearten" im Bezug auf die Konfessionsspaltungen spricht, mit dem klingenden Fazit: "Käsera, sera! So lecker wie Brie, wie Brie, schmeckt der Glaube in Bühl wie nie: Käsera, sera".