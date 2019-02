Kirche beteiligt sich an den Kosten

Wallfahrtsrektor Pater Markus Johannes Straubhaar verfolgte die Diskussion in den Zuschauerreihen. Mehrere Gespräche habe man mit ihm und dem Freundeskreis Maria Linden geführt, informierte die Verwaltung. Für die Wallfahrtskirche soll sich durch die Sanierung eine Verbesserung der Situation auf dem Vorplatz ergeben. Sie beteilige sich mit einem Kostenanteil von rund 250 000 Euro an den Umbaumaßnahmen auf kirchlichem Grund und Boden. Von den vom Land zugesagten Fördermitteln in Höhe von 427 000 Euro werde man rund 75 000 Euro an die Kirche weiterreichen. Bürgermeister Jürgen Pfetzer sprach von einer "Win-win-Situation". Die Kirche selbst könne keine Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum bekommen.

Daniel Ruschmann vom Planungsbüro "Wald + Corbe" stellte die neue Aufteilung des südlichen Parkplatzes vor. Sie sieht einen breiten Grünstreifen mit Bäumen oder Sträuchern zum Kreisverkehr hin vor. Zur Wallfahrtskirche hin soll ein Zaun mit einer Hecke die Fußgänger zur Verkehrsinsel leiten, an der sich die Straße in Richtung Lauf am sichersten überqueren lässt. Der einzige Baum, der bisher dort steht, soll erhalten werden. Die Birke bei der Bushaltestelle wird weichen müssen.

Wenn der gesamte alte Asphalt aufgebrochen sei, müsse man zunächst einen Regenwasserkanal sowie die Wasserleitung im Untergrund erneuern und Leerrohre für eine spätere zusätzliche Beleuchtung, eine E-Ladesäule und eine Bewässerung der Bäume verlegen, so Ruschmann. Die Kosten der Tiefbauarbeiten gab er mit rund 460 000 Euro an. Die Bauzeit werde auf drei bis vier Monate geschätzt und soll bis November abgeschlossen sein.

"Wir sind froh, dass wir hier mit der Kirche zusammenarbeiten", sagte Thomas Metzinger (CDU). Das gute Miteinander lobte auch Dieter Kohler (FWV). "Das wird bestimmt ein schöner Blickfang", freute sich Ralf Albrecht (SPD). Alle Fraktionen sprachen sich für die Einplanung eines überdachten Fahrradstellplatzes und für Behindertenparkplätze an der Bushaltestelle und zusätzlich nahe der Kirche aus. Helmut Burkart (CDU) regte außerdem eine Mitfahrbank an. Dem Vorschlag von Nico Paulus (Bündnis 90/Die Grünen), Parkplätze teilweise mit Sonnenkollektoren zu überdachen, erteilten die Freien Wähler eine Absage.

Damit Menschen mit Behinderung möglichst gut mit den neuen Parkflächen und Wegführungen zurechtkommen, soll Kurt Finkbeiner aus Ottersweier einbezogen werden. Er ist Vorsitzender des VdK Ottersweier und ehrenamtlicher Schwerbehindertenbeauftragter des Seniorenrats Ottersweier.