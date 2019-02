54 000 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt

Mannheim / Rastatt

Kurdenmarsch endet in Karlsruhe Mannheim/Rastatt (dg) - Am Sonntag ist der diesjährige "Kurdenmarsch" in Mannheim gestartet. Am Dienstag wurde der Tross - Motto "Freiheit für alle politischen Gefangenen, Gesundheit für Abdullah Öcalan" - in Karlsruhe von der Polizei wegen wiederholter Verstöße aufgelöst. (Foto: fuv/av)

Schwerer Unfall in Vimbuch Bühl (red) - Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf dem Autobahnzubringer (L85) bei Bühl-Vimbuch wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Die Landstraße war bis kurz vor 9 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich bis auf die Autobahn zurück (Foto: bema).

Ein bisschen Bühl geschnuppert Bühl (win) - Bis Juli ist er noch unter Vertrag beim Deutschen Volleyball-Verband, erst danach will sich Johan Verstappen (Foto: toto), der künftige Cheftrainer der Volleyball Bisons Bühl, intensiv mit seiner nächsten Mission beschäftigen. Reingeschnuppert in die Bühler Halle hat er aber schon.