Die Citylinie fährt in die Zukunft Bühl (sie) - Der Betrieb der Bühler Citylinie wird Ende 2020 neu vergeben. Dann endet der aktuelle Vertrag mit dem Bühler Unternehmen Faller, unter dessen Regie die blauen Busse seit Dezember 2012 im Stadtgebiet unterwegs sind. Für die europaweite Ausschreibung haben Verwaltung und Gemeinderat Eckpunkte erarbeitet. Diese sehen einige Veränderungen im Fahrplan vor. Außerdem sollen künftig neben herkömmlichen Dieselfahrzeugen auch Elektrobusse zum Einsatz kommen.







Wann erfolgt die Ausschreibung? Die Ausschreibung führt das Landratsamt Rastatt durch. Sie wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres erfolgen. Bereits im Dezember 2018 gab es eine Vorabinformation im Amtsblatt der EU. Bis März 2019 muss das Landratsamt außerdem noch nähere Leistungs- und Qualitätsmerkmale veröffentlichen wie Anzahl und Größe der Fahrzeuge. Welches Angebot umfasst die Bühler Citylinie aktuell? Das städtische Busnetz besteht aus fünf Verbindungen: die Linie 271 nach Kappelwindeck/Weststadt, die Linie 272 nach Weitenung, die Linie 273 nach Neusatz, die Linie 274 nach Eisental und die Linie 275 in die westlichen Stadtteile. Dreh- und Angelpunkt ist der ZOB, eine Querverbindung zwischen den einzelnen Stadtteilen existiert nicht. Wie viele Fahrgäste nutzen das Angebot? Jedes Frühjahr erfolgt eine Zählung, deren Ergebnis hochgerechnet wird. Demnach ist die Linie 272 mit über 70 000 Fahrgästen am stärksten frequentiert. Es folgen die Linie 273 mit mehr als 60 000 und die Linie 274 mit knapp 40 000. Die Linien 271 und 275 kommen jeweils auf etwas mehr als 20 000 Fahrgäste. Was ist das Anruf-Linien-Taxi (ALT)? Das ALT ersetzt den Busverkehr in Randzeiten und zum Teil auch am Wochenende. Es kann mit einem ÖPNV-Ticket genutzt werden. Dafür ist eine Anmeldung 45 Minuten vor Fahrtbeginn notwendig. Im Durchschnitt nutzen sieben Fahrgäste das ALT-Angebot unter der Woche, 23 am Samstag und zehn am Sonntag. Welche Schwächen hat das aktuelle Citylinien-Konzept? Aus Sicht der Verwaltung sollte das Taktsystem überdacht werden. Bislang gibt es auf allen Linien einen Stundentakt. Insbesondere die Verbindungen nach Eisental oder Weitenung böten aber das Potenzial für einen Halbstundentakt. Außerdem wird kritisiert, dass es durch das sternlinienförmige Netz mit dem ZOB als Mittelpunkt keine Querverbindung zwischen den Stadtteilen gibt. Welche Veränderungen soll es im Liniennetz ab Ende 2020 geben? Die Linien 272 (Weitenung) und 274 (Eisental) sollen im Halbstundentakt bedient werden. Bei der Linie 275 stehen die größten Änderungen an. Sie soll zur reinen ALT-Linie umgewandelt werden. Das soll auch eine Verbindung zwischen den westlichen Stadtteilen Vimbuch, Balzhofen, Moos und Oberbruch schaffen. Im Gegensatz zum heutigen System wird es möglich sein, an allen Haltestellen ins Taxi ein- beziehungsweise auszusteigen. Würden die westlichen Stadtteile also komplett vom Busverkehr abgehängt? Nein, die Citylinie ist eine Ergänzung zum Regionalverkehr des Landes. Dieser bedient auch die westlichen Bühler Stadtteile und soll verstärkt werden. Sind auch neue Linien vorgesehen? Ja, zum einen in die Gewerbegebiete Nord und Bußmatten (Linie 276), zum anderen ins Gewerbegebiet Süd (Linie 277). Wie viele Busse wird der Betreiber benötigen? Die Stadtverwaltung geht von sieben Fahrzeugen aus. Zwei davon sollen elektrisch fahren. Wo könnten die Elektrobusse zum Einsatz kommen? Aufgrund der geringen Streckenlänge würden sich dafür die neuen Linien 276 und 277 in die Gewerbegebiete eignen. Die Reichweite der Fahrzeuge von rund 100 Kilometern im realen Betrieb wäre für die anderen Linien zu gering. Was kosten die geplanten Neuerungen? Die Citylinie ist ein Zuschussgeschäft. Bislang kostet der Betrieb die Stadt jährlich 640 000 Euro. Die Schätzungen für die Zukunft liegen bei rund einer Million Euro.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Gemeinderat verabschiedet Etat Bühl (gero) - Der Haushalt 2019 der Stadt ist unter Dach und Fach: Einstimmig erteilte der Gemeinderat dem 90 Millionen Euro schweren Zahlenwerk seinen Segen. Oberbürgermeister Hubert Schnurr sprach von einem "ausgewogenen Etat mit Zukunftsperspektive (Foto: Walter). » Weitersagen (gero) - Der Haushalt 2019 der Stadt ist unter Dach und Fach: Einstimmig erteilte der Gemeinderat dem 90 Millionen Euro schweren Zahlenwerk seinen Segen. Oberbürgermeister Hubert Schnurr sprach von einem "ausgewogenen Etat mit Zukunftsperspektive (Foto: Walter). » - Mehr