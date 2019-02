Arbeit professionalisieren

Freiburg



Debatte über Kirchenstrukturen Freiburg (kli) - Im Erzbistum Freiburg stehen große Veränderungen an. Die Zahl der Pfarrgemeinden soll radikal reduziert werden. Über das Konzept berät am Freitag und Samstag eine Konferenz. Das BT sprach darüber mit der Diözesanratsvorsitzenden Martina Kastner (pr-Foto). » Weitersagen (kli) - Im Erzbistum Freiburg stehen große Veränderungen an. Die Zahl der Pfarrgemeinden soll radikal reduziert werden. Über das Konzept berät am Freitag und Samstag eine Konferenz. Das BT sprach darüber mit der Diözesanratsvorsitzenden Martina Kastner (pr-Foto). » - Mehr