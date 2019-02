Das Gasthaus Adler

Iffezheim

Kindergarten heißt "Storchennest" Iffezheim (mak) - Für eine Debatte im Iffezheimer Gremium sorgte am Montagabend die Namensgebung für den im Bau befindlichen Kindergarten im Weierweg. Am Ende konnte sich "Storchennest" gegen "Pfiffikus" mit neun zu vier Stimmen durchsetzen (Foto: Koch). » Weitersagen (mak) - Für eine Debatte im Iffezheimer Gremium sorgte am Montagabend die Namensgebung für den im Bau befindlichen Kindergarten im Weierweg. Am Ende konnte sich "Storchennest" gegen "Pfiffikus" mit neun zu vier Stimmen durchsetzen (Foto: Koch). » - Mehr

Mannheim

Ausnahmetalent Moritz Seider Mannheim (red) - Nach Dminik Bokk könnte der 17-jährige Verteidiger Moritz Seider (Foto: GES) das nächste Eishockey-Ausnahmetalent sein, der den Sprung in die NHL, die beste Liga der Welt, schafft. Das Talent der Adler Mannheim wird wohl beim Draft in Runde eins gezogen. » Weitersagen (red) - Nach Dminik Bokk könnte der 17-jährige Verteidiger Moritz Seider (Foto: GES) das nächste Eishockey-Ausnahmetalent sein, der den Sprung in die NHL, die beste Liga der Welt, schafft. Das Talent der Adler Mannheim wird wohl beim Draft in Runde eins gezogen. » - Mehr

Innsbruck

Die Ruhe vor dem Sturm Innsbruck (dpa) - Den einzigen Ruhetag der Vierschanzentournee genoss der deutsche Hoffnungsträger Markus Eisenbichler ganz entspannt. Vor der Fortsetzung des intensiven Schanzenduells mit Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi verzichtete der Bayer gestern auf Trubel (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Den einzigen Ruhetag der Vierschanzentournee genoss der deutsche Hoffnungsträger Markus Eisenbichler ganz entspannt. Vor der Fortsetzung des intensiven Schanzenduells mit Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi verzichtete der Bayer gestern auf Trubel (Foto: dpa). » - Mehr