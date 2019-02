Die neue Königin des Nordschwarzwalds

Pächter Nicolas Zepf , dessen Familie in Hinterlangenbach das Hotel "Auerhahn" betreibt, sprach von einem "Denkmal, das es im Nordschwarzwald kein zweites Mal gibt". Und er gab eine Anekdote seines Großvaters zum Besten, der den Kindern als Vermächtnis eingeimpft hatte: "Wenn auf der Hornisgrinde ein Restaurant zur Pacht angeboten wird, sofort übernehmen!" Die Waldgenossen suchten einen Pächter und erstellten in einer Rekordbauzeit von nur sieben Monaten ein dreigeschossiges Restaurant. "Das ging saumäßig schnell", erinnerte Zepf an den Eröffnungstag am 22. Dezember. Die bisherige Resonanz ist überwältigend. Bis zu 1200 Besucher werden bei idealen Bedingungen wie zurzeit gezählt - und das pro Tag. "Dann tanzt hier oben der Bär", wusste Zepf zu berichten.

Markus Huber, Vorsitzender der Seebacher Waldgenossenschaft als Bauherrin, zeigte sich überzeugt, dass sich das Tourismusdreieck Seibelseckle, Mummelsee und Grindehütte gegenseitig befruchten werden. Der äußere Rahmen sei schon mal perfekt: Valentinstag, Kaiserwetter und eine Wintertraumlandschaft.

Bürgermeister Reinhard Schmälzle (Seebach) nannte den Fall des Eisernen Vorhangs und die Deutsche Einheit eine "glückliche Fügung der Weltpolitik". Ohne sie wären vermutlich immer noch 30 Hektar auf dem Grindegipfel eingezäunt, der Aussichtsturm mit Radarschüsseln "geschändet" und der heutige Hütten-Standort Unterkunft der Militärkommandatur. Nun seien die Voraussetzungen geschaffen, um an die "alten Glanzzeiten anzuknüpfen". Und auch die Erschließung dieses "wunderschönen Dachs der Ortenau" werde gelöst: mit Buslinien und geöffneter Schranke beim Mummelsee unter der Woche, und auch nur bei schlechtem Wetter. beziehungsweise mit Transpondern für in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen.

Der Landrat des Ortenaukreises, Frank Scherer, ging auf den gastronomischen Niedergang mit den vielen Bauruinen ein: "Die Schwarzwaldhochstraße war einst eine "touristische Perlenkette", aus der sukzessive viele Edelsteine herausgebrochen seien. Mit der Grindehütte sei nun aber eine "neue Perle hinzugekommen". Der Tourismus sei ein Stimulator der regionalen Wirtschaft, betonte der Landrat. Jeder siebte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz komme aus dieser Branche. Für die Realisierung solcher Projekte bedürfe es in einer Aufregungsgesellschaft wahrer "Überzeugungstäter".

Architekt Albert Vögele (Freudenstadt) nannte die Grindehütte die "neue Königin des Nordschwarzwalds". Eine Forderung der Waldgenossen sei gewesen: Hütte mit freistehender Treppe zur Galerie mit Panoramafenster. Um den Terminplan einzuhalten, seien bis zu 40 Handwerker gleichzeitig im Einsatz gewesen - mit Nacht- und Wochenendschichten. Die Kosten beliefen sich auf 3,3 Millionen Euro.