Die Sehnsucht nach dem Glück

(urs) - Die kubanische Sonne erstrahlte in der klirrend kalten Bühler Winternacht. Heiße Rhythmen, sehr viel blanke Haut, ausdrucksstarke Stimmen, bunte Kostüme und eine atemberaubende Show bot "Pasión de Buena Vista" im Bürgerhaus Neuer Markt (Foto: urs). » - Mehr

(jo) - 30 Jahre alt wird das Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl (Foto: jo). Der runde "Geburtstag" des Musentempels soll im Mai mit einer "tollen Veranstaltung" gewürdigt werden, kündigte der zuständige Fachbereichsleiter Klaus Dürk im Verwaltungsausschusses an (Foto: jo/av). » - Mehr

Bühl