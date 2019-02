Assoziationen an flirrende Hitze und durstige Dromedare

(ub) - Er zählt zu den interessantesten und technisch perfektesten Sechs-Saiten-Artisten der Szene. Die Rede ist vom Belgier Jacques Stotzem, dessen Gitarrenkunst zu einer Sternstunde im Schütte-Keller führte. Seine Konzerte bieten wirklich alles, was ein Musiker mittels einer einzigen akustischen Gitarre im Fingerstyle-Stil ermöglichen kann: äußerst energische, dynamisch forcierte Musik ebenso wie seelenvolle Balladen. Er selbst spricht davon, dass in letzteren die Melancholie immer optimistisch gefärbt ist.

Der Hörer seiner akustischen Höhenflüge lässt sich gerne davon verzaubern, die Balladen seiner neuen CD verführen zum Träumen, gar zum geistigen Dahinschweben über weite Landschaften. Dabei bedient Stotzem, der mit charmant französischem Akzent seine Eigengewächse ankündigt, die Moll-Tonarten mit Vehemenz. Man ist geneigt zu sagen, je älter der Künstler wird, desto zärtlicher streichelt er mit seiner Musik die Gehörgänge seiner Zuhörer.

Bei "Plage d'automne", also dem herbstlichen Strand, inspiriert von der Lektüre seines Landsmannes Georges Simenon, sitzt man gerne im Sand, blickt auf das leicht sich kräuselnde Wasser, sieht den Möwen zu, die ihre Kreise ziehen. "Deep Sea" ist solch' eine weitere gezupfte Melodienfolge betitelt, die eine gehörige Ladung an Glückshormonen entfacht. Seine Konzerte sind rein instrumental, das Singen lässt er bleiben. "Das ist besser für Euch", meint der Charmeur aus Verviers. Das muss er auch nicht, denn die unausgesprochenen Texte seiner lyrischen Erfindungen bilden sich völlig von selbst in den Köpfen des Publikums.

"Dreaming of a better world" mag zwar plakativ klingen, aber wenn es einer schafft, sich auf das zurückzubesinnen, was wirklich wichtig ist, dann handelt es sich um Stotzem. Zuweilen ist man irritiert, vermutet, dass hier mehrere Gitarren bedient werden. Irrwitzig spielt er zugleich Bass- und Melodielinien, imitiert in "Oasis" Al-Oud, die arabische Kurzhalslaute, was im Keller der guten Töne Assoziationen an flirrende Hitze und durstige Dromedare hervorruft.

Rabiater wird Stotzem, wenn er auf höchst individuelle Art Rock-Klassiker interpretiert. Gitarren-Zirkus pur ist angesagt, ohne Netz und doppelten Boden. Stotzem mixt Blues-Rock, Ragtime und Bottleneck-Technik in rasanter Weise. Dass er Rory Gallagher liebt, ja das ist leicht nachzuvollziehen. Aber auch "Purple Haze" von Jimi Hendrix ist in seiner akustischen Klanggewitter-Version nicht weniger aufregend als das Original. Was auch bei "Honky Tonk Women" der Rolling Stones zutrifft. Da spielt einer Keith Richards frech an die Wand!

Stotzems' Bühnenshow ist minimalistisch: Spielt er links stehend, rast der Rock durch den Keller, sitzt mittig lässig auf dem Barhocker, entlockt er seiner Gitarre schwebende Klangwolken.

Zugaben gibt es für das rundum begeisterte Publikum en masse. Ein Chanson ganz ohne Text etwa von Barbara, die leider, in Deutschland zumindest, fast gänzlich vergessen ist. Zum Finale fetzt "I got Rhythm" von Gershwin durch den Keller. Jacques Stotzem sorgt mit seiner Musik für einen Abend, der nichts weniger als glücklich macht.