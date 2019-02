Kappel mit Mauer gegen Altschweier schützen

(wv) - Es staunten die Kleinen wie die Großen über das tolle Programm, das die Kinderfastnacht des Allda Kappelwindeck am Sonntag in der voll besetzten Bachschlosshalle bot. Eigene Talente und der Nachwuchs befreundeter Vereine gestalteten eine bunte Show (Foto: wv). » - Mehr

(sie) - Sein Alter ist ihm nicht anzusehen: Peter Hirn (Foto: sie) feiert am Freitag seinen 70. Geburtstag. Vermutlich hält ihn der Tanz auf vielen Hochzeiten jung. Bekannt ist er als Kommunalpolitiker, ehemaliger Konrektor, Musiker, Fastnachter und Moderator.

