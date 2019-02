Eine hochbetagte Geburtstagsgesellschaft

Bei Fastnachtsküchle und Vesper erinnerten sie sich in trauter Runde an alte Zeiten: In einem Fachwerkhaus in Haft waren die damals sieben Geschwister aufgewachsen. Bernhard Höß fuhr als Zwölfjähriger sein Schwesterchen Erna im Kinderwagen durch das Dorf. Das verwunderte den Pfarrer von Lauf sehr. So was sei doch Mädchensache, habe der gesagt. "Wir haben keine Mädchen, die das machen können", hat ihm der junge Bernhard erwidert. Schwester Rosa war damals erst fünf.

Nach einer Bäckerlehre wurde Bernhard Höß als 17-Jähriger im Dritten Reich zum Arbeitsdienst und dann zum Kriegsdienst auf einem U-Boot eingezogen. Ganz genau erinnert er sich daran, wie er sich mit einem Kameraden zu Fuß von Hamburg aus auf den Weg machte, als der Krieg vorbei war, und sie von englischen Soldaten aufgehalten wurden. Im September 1945 kam er schließlich mit dem Zug in Ottersweier an. "Mit mir sind sieben Männer am Bahnhof ausgestiegen." Bruder Richard kehrte nicht zurück.

Die Landwirtschaft wurde Bernhard Höß' Lebensinhalt. Zur Hochzeit 1951 mit Klara Bohnert bekam einen Vordermäher - der erste seiner Art in Haft. In den 1960er Jahren spezialisierte er sich auf die Schweinezucht, die er zur Rente aufgab. Bernhard Höß ist seit 2010 verwitwet. Er hat vier Kinder. Sein ältester Sohn ist der Gemeinderat Martin Höß.

Dass es ihm mit 93 trotzdem noch gut geht, dafür tut er einiges: Er backt Brot für die ganze Familie, macht Nordic Walking in einer Gruppe und täglich Gymnastik. Wichtig ist ihm das Mitfeiern der Messe auf Radio Horeb, einem privaten christlichen Sender. "Dass es einen Herrgott gibt, der über uns steht", das helfe ihm dabei, trotz seiner starken Sehbehinderung zufrieden zu sein: "Leben ist mehr als Sport und gesundes Essen."

"Wisst ihr noch...", sagten sich die Geschwister beim Feiern öfter. Zusammen mit seiner Schwester Erna hatte Bernhard Höß vor Jahren mit eigenen Fotos und Texten eine Diaschau über den Heiligen Franziskus zusammengestellt. Sie hatte zunächst Einzelhandelskauffrau bei Wolber in Ottersweier gelernt, ging dann aber mit 21 Jahren ins Kloster nach Gengenbach. Rosa heiratete nach Ottersweier, wurde Mutter von drei Jungen. Einer ist heute Prior in einem Kloster in Brasilien. Mehrere Geschwister waren 1993 zu seiner Priesterweihe nach Südamerika geflogen.

Bruder Karl Höß baute Obst an und brannte preisgekrönte Schnäpse. Während von Bernhards Schweinezucht die Geschwister immer wieder profitierten, war das bei den Edelbränden anders: "Die anderen haben ja selber gebrannt!", sagt Karl Höß. Josef Höß arbeitete auf dem Bau, spielte bei den Original Windeck Musikanten Flügelhorn und ist dort inzwischen Ehrenmitglied. Er wird Anfang März 90 Jahre alt. Dann wollen die Geschwister wieder gemeinsam zusammensitzen und sich an ihre Kindheit und gemeinsamen Erlebnisse gerinnern.