Erstmals auch Studiengänge im Angebot

Die Vorzeichen dafür stehen gut. Gestern präsentierte die Schule zusammen mit Vertretern der Stadt Bühl und Sponsoren das Vorhaben. Neu ist, dass erstmals auch Studiengänge vorgestellt werden. Deshalb auch der neue Name: Ausbildungs- & Studienmesse. Vertreten sind: ein Studienbotschafter des Kultusministeriums sowie die Hochschulen Offenburg und Karlsruhe. Die Stadt Bühl will außerdem über Studiengänge an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl informieren.

Vor allem aber wird die Messe ein Treffpunkt für 60 Firmen und Institutionen sowie 15 weiterbildende Schulen. 120 Berufsbilder und Studiengänge sollen vorgestellt werden und 30 Vorträge sind geplant, erklärte Sabrina Ehinger vom Orga-Team der Schule.

"Viele weitere wollten auch teilnehmen, aber den Platz haben wir leider nicht", ergänzte ihre Kollegin Petra Santl. Im Orga-Team arbeiten auch Elena Fritz, Schulleiter Steffen Faller und mehrere Neuntklässler mit, die teilweise selbst Firmen eingeladen haben. Vor der Messe wollen sie die Aussteller einweisen und ihnen beim Aufbau helfen.

Schule und Außenbereich werden am 4. April von 10 bis 16 Uhr zum Messegelände für Schüler und Eltern. Einladungen gingen an 60 Schulen aus der Umgebung, außerdem werden 5 000 Handzettel verteilt. So will Bernd Michéle von der AOK die Infos in allen Kundencentern bis Rastatt und Baden-Baden auslegen lassen. Matthias Frietsch von der Sparkasse kann ebenfalls viele Geschäftsstellen damit versorgen. Volker Stellrecht von der DOW wird in Rheinmünster für die Messe werben; Mitarbeiter aus Bühl seien wichtig fürs Unternehmen. Die Sparkasse Bühl biete 30 Praktika pro Jahr an, verdeutlichte Frietsch. Auch die AOK verspürt ein großes Interesse an Praktika: "Berufsstarter haben heute eine große Auswahl. Sie können sich aussuchen, was zu ihnen passt", so Michéle.

"Unsere Messe ist etwas Besonderes", erklärte Elena Fritz. Diese sei vor 22 Jahren die erste ihrer Art in der Region gewesen und werde bis heute nur von der Schule selbst und an der Schule angeboten. Hauptzielgruppe seien Schüler ab den achten Klassen sowie Gymnasiasten aus Bühl und der Region.

"Das Haus ist voll", sagte OB Hubert Schnurr beim Blick auf den Messeplan. Er finde es toll, wie das Angebot gewachsen sei. Es wecke Interesse bei den Schülern, sich damit zu befassen, wo sie im Berufsleben einmal hin wollen. Er dankte den vielen Betrieben, die sich vorstellen werden. Dass sie alle gerne kommen, sei ein Zeichen dafür, dass die Carl-Netter-Realschule einen guten Ruf habe.

"Das wird ein Riesenerfolg", sagte Klaus Dürk, Leiter des Fachbereichs Bildung, Kultur und Generationen, voraus. 120 Berufsfelder vorzustellen, nannte er "bärenstark".