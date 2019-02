Hochprozentige Wortelixiere



Von Judith Feuerer



Bühl - Wenn die Bühler Narrhalla zum närrischen Frühschoppen auf die Burg Windeck lädt, können sich die Besucher auf hochprozentige Wortelixiere allerhöchsten Niveaus freuen. "Den kenn ich vom Fernsehen" - war mancher Besucher beeindruckt, den Garanten für Zwerchfellstrapazen live zu erleben.







Das galt für das stimmungsvolle Wasen-Trio Plus ebenso wie für den Schlagerfuzzi Günter Dudenhöffer oder den Pfälzer Bauern Tobias Paltz. Rudi Carrell, Thomas Gottschalk und Copperfield vereinte Ted Louis (Peter Karl) als Zauberkünstler. Und schließlich schaute auch der deutsche Michel sowie "da kleine Härtschd" vorbei. Kein Wunder, dass das Publikum nach Zugaben verlangte und der Zeitplan etwas durcheinandergeriet. Doch der neue Sitzungspräsident Michael Vetter gab genauso Gas wie seine Vorgänger und holte wieder auf. Er bewies bei seiner Premiere nicht nur zackiges Tempo, sondern auch Schlagfertigkeit. Das fünfköpfige Wasen-Trio übernahm als Stimmungsmacher und Einheizer das närrische Aufwärmprogramm. Mitreißend rhythmusreich waren die umgetexteten Lieder der Gruppe, die Helga für den Ausgleich ihres Hormonhaushaltes nach Spanien begleitete und von Hannelores Amore am Lago Maggiore auf der Luftmatratze erzählte. Außerdem fragten sie sich, wie es Noah einst gelang, Schnaken mit auf die Arche zu nehmen. "Hätte er es vergessen, wir hätten eine Plage weniger". Allein schon mit seiner grandiosen Mimik trieb Tobias Paltz als "Bauer aus der Pfalz" dem Narrenvolk Tränen in die Augen. Er steigerte seinen Beitrag noch, als er OB Hubert Schnurr als Taxifahrer einsetzte. "Erschd mal Auto anmache", imitierte Paltz lauthals Motorgeräusche, die Schnurr eigentlich nachmachen sollte. Sein Einwand, es sei ein E-Auto, ließ der Bauer nicht gelten. "Aus der Nummer komschde nimmer raus", forderte er nun gar Geräusche wie aus einem Doppel-Auspuff. Krönender Abschluss bildete seine imaginäre Rolltreppenfahrt, nachdem er zu Beginn per Kanalrohr demonstriert hatte, wie man Verstopfungen bei der Kuh löst. Äußerst wortgewandt und punktgenau kommentierte der deutsche Michel (Bernhard Knab) die politische Landschaft, in der Nahles vom Rottweiler zum roten Pudel mutierte und in Berlin nur "shit" regiert. "Da Seehofer ganz abgehoben - wird er von Merkel abgeschoben". Kein Problem, meinte der Michel, schließlich wisse jeder, "Bayern ist ein sicheres Herkunftsland". Wahlen, AfD und Dieselskandal - kein Thema sparte er aus. Er ist "da klein Härtschd": Oliver Betzer, der den kleinen naiven Jungen mit Sprachfehler mimte und von einem Handy träumte, das er aber nicht bekommt, weil damit manche selbst vom Abort aus Selfies machen und es ins "Fatzebuk" stellen. Unnachahmlich waren seine Wortwahl, sein verlegenes Spiel an der Hose, seine trocken erzählten Anekdoten. Trump, Putin, Erdogan und Kim Jong-un ließen die Tellplatzlerchen um die Weltmacht kämpfen. Nur Einigkeit kann die Welt retten, mahnten sie, "Politik ist kein Kinderspiel" und ließen Merkel aufräumen. "Da hilft auch kein Videobeweis, Deutschland spielte den größten Scheiß", fassten sie gesanglich die Niederlage der Nationalelf zusammen. Nicht nur hier sang der Saal mit - auch beim "Sommer von Juni bis November", bei dem vor Hitze das Liebesleben ausfiel, trafen die Tellplatzlerchen den Geschmack. Brillant auch der Auftritt von Günter Dudenhöffer, der geschickt bekannten Schlagern neue Inhalte gab und so aus Peter Maffays Hit schon mal ein Zahnarztlied entwickelte, bei dem Brücken eine ganz neue Bedeutung erhalten. Aus der Schickeria wurde seniorengerecht "Schick mir ä Rührei". Mit spielerischer Leichtigkeit wirbelte Tanzmariechen Denise Rionck vom CVM Mühlburg über die Minibühne in der Burg Windeck. Gerade noch so schaffte es Ted Louis auf die Bühne. Der Zauberkünstler war zuerst auf der falschen Burg Windeck (bei Heidelberg) gewesen. Der knallorange gekleidete Comedian und Zauberer, halb deutsch (wegen der Mutter), halb holländisch (wegen des Freunds vom Vater), zauberte Brathähnchen genauso wie halbe und ganze Seile. Vor allem aber faltete er aus einem 50-Euroschein einen Fünfer - garniert mit einem bisschen Konfetti, der "Stimmung" wegen. Vom Thermomix über den blasenden und saugenden Laubsauger bis hin zum Wirtshaussterben spannten die Muggikanten den thematischen Bogen und sorgten für ein furioses Finale eines außergewöhnlichen Frühschoppens.

