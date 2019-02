Mehr junge Leute, mehr Nachtleben

Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier erläuterte im Gemeinderat das Projekt im Zuge des Standortentwicklungskonzepts mit den Handlungsfeldern Marketing und Fachkräfte. Sie betonte: "Wir haben schon eine ganz gute Grundlagenarbeit, müssen aber an der Marke Bühl konsequent weiterarbeiten." Was auffiel: Fast keiner der neun Studenten kannte die Stadt und ihre global agierenden Unternehmen. Das Briefing der Stadt sei seitens der Hochschule um die Schwerpunkte Markt- und Zielgruppenanalyse ergänzt worden.

In ihrer "Konkurrenzanalyse" mit anderen Nachbarkommunen (unter anderem auch mit Rheinau) fällt den Studenten an Kultur und Sehenswürdigkeiten die Bühler Zwetschge, das Heimatmuseum und das Schloss Waldsteg ein, bei Sport und Freizeit das Zwetschgenfest und "Fasching", an Ausflugszielen das Sport- und Freizeitzentrum Mehliskopf und Klettern, an Ausflugszielen die Eislaufbahn Wiedenfelsen. In Achern beschränken sich die unique selling points (Alleinstellungsmerkmale) auf das Illenau-Theater, Konzerte und Wandern, für Rheinau werden die Kegelbahn, das Heimatmuseum und die Fischtreppe aufgelistet.

Was ebenfalls überrascht: Bühl wird im "Dreiändereck" mit Frankreich und der Schweiz und am "Beginn der Schwarzwaldhochstraße" verortet .

Die Reaktionen in den Fraktionen waren ausnahmslos im grünen Bereich angesiedelt. Peter Hirn (SPD) meinte: "Alles, was unsere Stadt positiv darstellt, ist zu unserem Wohle." Die sozialen Medien seien eines von vielen "Transportmitteln".

Margret Burget-Behm (CDU) wunderte sich, "dass wir in Karlsruhe so wenig bekannt sind". Für sie ein weiterer Beleg dafür, dass von der Technologieregien in erster Linie Karlsruhe profitiere, weniger aber Bühl. Mit dem Imagefilm würden die "Infrastrukturprobleme" in der Stadt gleichwohl nicht gelöst.

Hier hakte Oberbürgermeister Hubert Schnurr ein und meinte: "So kann man das nicht stehen lassen."

Peter Teichmann (GAL) ist Mitglied der Projektgruppe Standortmarketing und befand: "Wir müssen mehr junge Leute nach Bühl bringen und brauchen auch mehr Nachtleben." Lutz Jäckel (FDP) sah den Charme des Projekts in dem Umstand, "dass junge Menschen aus ihrem Blickwinkel unsere Stadt beurteilen. In aller Regel kommt dabei was Gutes raus". Karl Ehinger (FW) erkannte in dem Imagefilm einen "gelungenen Baustein, um Bühl bekannt zu machen". Indes könne dies noch lange nicht das Ende sein: "An der Marke Bühl muss ständig gearbeitet werden."