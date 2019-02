Steingärten sind in der Stadt nicht mehr erwünscht

Gaggenau

Bebauungsplan für Ottenauer Gebiet Gaggenau (uj) - Innenverdichtung ist in Gaggenau erwünscht. Aber nicht immer passen Bauvorhaben in die Umgebung. Aus diesem Grund soll in Ottenau ein Bebauungsplan für den Bereich Friedrich-, Beethoven- und Freiherr-vom-Stein-Straße erstellt werden (Foto: Jahn).

Forbach

Ortsvorsteher Gerstner wird 70 Forbach (mm) - "Die Kommunalpolitik macht mir immer noch Spaß", bekennt Roland Gerstner. Am Samstag feiert der Langenbrander seinen 70. Geburtstag. Seit 20 Jahren ist er im Ortschaftsrat, seit 15 Jahren Ortsvorsteher. Im Mai kandidiert er ein weiteres Mal (Foto: Mack).

Durmersheim

Neue Bauplätze gefordert Durmersheim (hr) - In Würmersheim bleiben die Ausweisung neuer Bauplätze, die Verkehrsberuhigung und die Lärmbekämpfung vordringliche Ziele für 2019. Dies sagte Ortsvorsteher Helmut Schorpp am Sonntag beim Bürgertreff im restlos gefüllten Gemeindezentrum (Foto: hr).