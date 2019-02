Klage über zunehmenden Schwerlastverkehr

"Die Straße ist 5,50 Meter breit und zwei Lkw brauchen sechs Meter Platz", rechnete eine Neusatzerin im Vereinsraum der Schlossberghalle vor. Die Folge sei, dass auf den Gehweg ausgewichen werde. Ein Poller vor ihrem Haus soll das verhindern. Immer mehr Sattelzüge seien in Neusatz unterwegs, hieß es: "Manche in einem Affenzahn!" Den zunehmenden Schwerlastverkehr beklagten mehrere Neusatzer. Schnurr will prüfen lassen, ob eine Tonnage-Beschränkung möglich ist und wie die Umleitung beschildert wird, wenn die Sand-Straße gesperrt wird.

Allgemeines Unverständnis scheint über die Sperrung des Mättigwegs seit mehr als zwei Monaten zu herrschen. Dort hatte sich ein großer Stein aus einer Trockenmauer gelöst, erfuhren sie. Das Regierungspräsidium entscheide, wann er wieder freigegeben werden könne.

Kümmern will sich die Stadt um Probleme am verdohlten Ingersbach beim Kindergarten. Bei Schlagwetter komme es zu Überflutungen, war zu hören. Für die Erteilung einer Baugenehmigung für eine Hütte am Kindergarten gebe es Hoffnung, erklärte der OB. Drei Bäume dort seien kürzlich gefällt worden. Demnächst werde man mit der Kirchengemeinde über das Kindergartengebäude verhandeln.

Angekommen ist im Bühler Rathaus jetzt das Anliegen, mindestens eine der zehn für Bühl geplanten Ladesäulen für Elektroautos in Neusatz aufzustellen. Der OB erfuhr, dass es einen Bedarf gebe. Ein Fahrer eines E-Autos klagte darüber, dass er seit Monaten auf eine Ladekarte der Stadtwerke Bühl warte und die ersten Ladesäulen in der Stadt bisher nicht nutzen könne.

Zu einer Bauvoranfrage in der Prälat-Brommer-Straße sagte Schnurr, er wolle eine bessere Darstellung der Höhe des geplanten Neubaus und eine Zufahrt von der unten liegenden Straße. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan könnte die Verhandlungsposition der Ortschaft verbessern, räumte er ein.

Im Frühjahr soll ein Vorentwurf der Planung eines Radwegs vom Ortsende bis Hub vorgestellt werden. Die Stadt Bühl werde das Land beim Ankauf der dafür nötigen Flächen unterstützen. Schnurr sagte, er hoffe, dass dort "keine Eidechsen unterwegs sind."

Hundetoiletten in Waldmatt werde es nur geben, wenn sich dafür Paten fänden, die sie bestücken und leeren, erklärte der OB. Das werde auch in anderen Stadtteilen so gehandhabt. Die Neusatzer dagegen sind der Meinung, das sei Aufgabe des Bauhofs. Ein Anschluss der Waldmatter an das Gasnetz der Stadtwerke sei "nicht ganz ausgeschlossen", hörten sie. Hilfreich wäre aus Sicht der Verwaltung, wenn sich die Waldmatter melden, die einen Erdgasanschluss nutzen würden.

Am Schweighof in Waldmatt wolle man ein Neubaugebiet entwickeln, kündigte der OB an. Demnächst würden die Eigentümer der Grundstücke schriftlich informiert und gebeten, an die Stadt zu verkaufen. Damit wolle man verhindern, dass Baulücken bleiben. "Kartoffeln auf Baugrundstücken zu pflanzen ist nicht Sinn der Sache", so das Stadtoberhaupt.

Zufrieden ist man in Neusatz mit dem öffentlichen Nahverkehr. Er sei jedoch für Fahrten im Dorf zu teuer. Bei der Neuausschreibung der Citylinie wünscht man sich eine Bezuschussung der Fahrten für ältere Mitbürger zum Friedhof oder zum Einkaufen innerhalb von Neusatz. Beklagt wurde, dass die Einsegnungshalle in keinem guten Zustand und kalt sei. "Man wird nicht alle zufriedenstellen können, aber das Nötigste wird getan." So sah das Fazit des Abends von Ortsvorsteher Wolfgang Bohnert aus.