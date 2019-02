Geldgeschäfte werden im "Containerdorf" abgewickelt Bühl (gero) - Absperrgitter verriegeln seit wenigen Tagen den Zugang zur Sparkassen-Zentrale in der Bühler Eisenbahnstraße. Die energetische Kernsanierung hat begonnen. Und die wird bis Ende 2020 dauern. Die Kosten belaufen sich auf stattliche 16 Millionen Euro. Die Kunden können in dieser Zeit ihre Bargeldgeschäfte über Automaten in einem Container auf dem Sparkassenplatz abwickeln. Dort stehen auch Kontoauszugsdrucker. Im "Obergeschoss" ist die Bauverwaltung eingezogen. Die Vorbereitungen für die "Revitalisierung" und die Umquartierung des Personals war eine logistische Herkulesarbeit. Immerhin galt es, 80 Mitarbeiter umzusetzen. Die Stabsabteilungen sind in das benachbarte Immobiliencenter in der Marktstraße einzogen. Weitere Geschäftsbereiche sind in den Filialen Kappelwindeck, Vimbuch, Weitenung, Bühlertal, Ottersweier, Lauf, Schwarzach, Greffern und Sinzheim untergekommen. Zu der Kernsanierung gab es nur eine Alternative: Totalabbruch. Davon sah man ab. Ansonsten bleibt bis auf das Gebäudegerippe nicht mehr viel stehen. Die Haustechnik wird komplett erneuert. Und auch die übermalte Waschbetonfassade und die Balkone, wie sie in den 70er Jahren üblich waren, verschwinden. Die Fenster werden dreifach verglast und in drei verschiedenen Größen wieder eingesetzt. Die Fassadengliederung wechselt von einer derzeit horizontalen in eine vertikale Ausrichtung. Der Vorstand der Sparkasse wird über die aktuellen Abläufe die Presse am 7. März informieren. Am Tag nach Aschermittwoch ist also längst nicht alles vorbei, sondern es geht erst richtig los.

