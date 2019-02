"Fünf weitere Jahre wären für mich unerträglich"

Die Sitzungen wird Meier, der auch Mitglied der BfR-Fraktion im Gemeinderat ist, nicht vermissen. Aus seiner Sicht befasste sich der Ortschaftsrat in den vergangenen Jahren oft mit Formalien wie Bauanträgen, die viel schneller hätten abgewickelt werden können. "Ich war oft genervt", nimmt er kein Blatt vor den Mund.

Dem gegenüber seien praktische Aktionen, bei denen es galt anzupacken, ausgebremst und weggeschoben worden. "Wer produktiv denkt und in Greffern wirklich etwas bewegen will, findet im Ortschaftsrat wenig Raum zur Entfaltung", lautet sein Urteil.

Als Beispiel führt er den Wunsch nach der Ansiedlung eines Storchenpaars auf, das mittlerweile eine Heimat in Meiers eigenem Garten gefunden hat. Die Waldhütte "Seerose" sei auf BfR-Initiative einem Verein übergeben und damit vor dem Verfall bewahrt worden. Ein Begrüßungsschild am Ortseingang mit dem Schriftzug "Unsere Heimat am Rhein" und allen Vereinslogos habe ebenfalls die BfR angestoßen. Hinzu seien wesentliche Beiträge und Arbeitseinsätze etwa bei der Sanierung der Mariengrotte oder bei der Gestaltung des Ankersymbols und des Glockenturms am Friedhof gekommen - stets mit der Beteiligung begeisterter Bürger.

"Ich habe außerhalb des Ortschaftsrats viel mehr erreicht als innerhalb", meint Meier. Und er glaubt auch zu wissen: "So richtig ernst nimmt den Ortschaftsrat kaum jemand mehr."

In Städten und Kommunen wie Bühl mit einem großen Kern seien Ortschaftsräte sinnvoll. In Rheinmünster würden sie aber "zu viel Politik und zu viel Geld bei viel zu wenig Ergebnissen" bedeuten. Aus seiner Sicht wäre deshalb eine Bürgervereinigung ähnlich wie in Balzhofen oder Moos, in der engagierte Einwohner Verantwortung übernehmen können, die sehr viel bessere Alternative.

Um den Ortschaftsrat aufzulösen, bringt der BfR-Rückzug allerdings überhaupt nichts. Das Gremium kann sein Ende per Beschluss nur selbst herbeiführen. Meier glaubt aber nicht, dass es der BfR beim Urnengang am 26. Mai gelingen könnte, die Mehrheit von mindestens vier der sieben Sitze zu erobern. Dafür habe die CDU eine zu starke Stammwählerschaft. Deshalb ziehen er und die anderen beiden BfR-Ortschaftsräte ihre Konsequenzen und treten nicht erneut zur Wahl an: "Weitere fünf Jahre, ohne Gewissheit auf Veränderung, wären für mich unerträglich."

Bürgerschaftlich engagieren wolle er sich aber weiterhin mit voller Kraft. Auch politisch bleibe er aktiv - deshalb kandidiere er wieder für den Gemeinderat. "Dort sehe ich die Möglichkeit, an den entscheidenden Hebeln anzusetzen."