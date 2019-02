Nord-Süd-Gefälle im Höhengebiet

Damit einher gehen allerdings auch infrastrukturelle Unzulänglichkeiten, allen voran bei der Unterbringung des ruhenden Verkehrs. Mit der Eröffnung der Grinde-Hütte hat sich die Lage noch einmal verschärft. Lockte bislang der sagenumwobene Mummelsee bereits jährlich rund eine Million Touristen an, hat die Hornisgrinde mit dem neuen gastronomischen Angebot auf 1155 Höhenmetern eine "neue Perle" (Landrat Frank Scherer) am Ringfinger. Die Folge: An Wochenenden, berichtet ein Insider, "geht es hier oben zu wie in einer Fußgängerzone". Der massenhafte Zulauf auf den höchsten Berg des Nordschwarzwaldes (1164 Meter) hat selbst die Waldgenossen Seebach als Bauherren und Eigentümer der Grinde-Hütte überrascht und anfangs zu massiven Zielkonflikten zwischen Fußgängern und Autofahrern geführt.

Inzwischen zeichnet sich Entspannung ab: Eine individuelle Fahrt auf den Berg ist an Wochenenden nicht mehr möglich. Auch an Wochentagen mit schönem Wetter bleibt die Schranke beim Mummelsee geschlossen. Ein detailliertes Verkehrskonzept mit (vermutlich) einem Bus-Pendeldienst wird für Frühjahr/Sommer in Aussicht gestellt.

Einen logistischen Kraftakt stellt in Zeiten des Fachkräftemangels in der Gastronomie die personelle Ausstattung in der Grinde-Hütte dar. Bei 120 Sitzplätzen und bis zu 1200 Besuchern pro Tag und nur einem Ruhetag (Montag) braucht es eines ausgeklügelten Personalmanagements. Pächter Nicolas Zepf weiß sich eines Stamms von zwölf Mitarbeitern sicher, darunter vier Köche. Er kann dabei auch auf 80 Mitarbeiter im elterlichen Betrieb ("Auerhahn" Hinterlangenbach) zurückgreifen.

Dessen ungeachtet wird am Mummelsee-Pass, wo an schönen Wochenenden das Verkehrschaos regiert, schon an einer Erweiterung des Parkraumangebots gearbeitet. Dort stehen aktuell 160 Parkplätze zur Verfügung, noch einmal die gleiche Anzahl wird durch Geländeaufschüttungen unterhalb der B 500 angelegt. Fertigstellungstermin ist allerdings erst im Jahr 2021.

Markus Huber, Vorsitzender der Waldgenossenschaft Seebach, hat derweil eine "Vision für die nachfolgende Generation": ein Parkdeck, und zwar auf den bestehenden oberirdischen Abstellplätzen. Der Seebacher Bürgermeister Reinhard Schmälzle nennt dies "intelligente Projekte der Zukunft, weil sie auf bestehenden Flächen realisiert werden".

Kombibahn mit





Sesseln und Gondeln



Landrat Scherer geht noch einen Schritt weiter und denkt laut über ein "umweltfreundliches Seilbahnprojekt" nach: beginnend beim Seibelseckle über Mummelsee (Zwischenstation) bis hinauf zur Hornisgrinde. Markus Huber und seine Genossen haben sich ebenfalls bereits ihre Gedanken gemacht: Ihnen schwebt eine Kombibahn, bestehend aus Sesseln und Gondeln, vor. Ein solches Projekt war bereits Bestandteil der Leader-Konzeption. Das Investitionsvolumen dürfte bei rund zehn Millionen Euro liegen. "Das wäre eine Ideallösung, auch aus Umweltschutzgründen", kann Huber in einem solchen, besucherlenkenden Projekt nur Vorteile erkennen. In anderen Bundesländern würden solche Anlagen mit bis zu 70 Prozent Fördergeldern unterstützt, zieht er Vergleiche heran und führt Regionen wie das Hochsauerland oder den Harz an. Er stellt die rhetorische Frage: "Warum soll bei uns nicht funktionieren, was andernorts funktioniert?"

Auf der Agenda im bedeutendsten Tourismus-Dreieck an der Schwarzwaldhochstraße steht auch der Bau eines Vierer- oder Sechsersessellifts am Seibelseckle. Er soll den 50 Jahre alten "Schlepper" ersetzen.

Sehr viel zeitnaher kommen zwei weitere Attraktionen auf der Hornisgrinde: zwei Frei-Terrassen bei der Hütte, ein Skywalk und eine Seilrutsche (Zipline) runter zum Mummelsee. Der Norden der Schwarzwaldhochstraße muss sich, trotz Vorfrühling im Wintermonat Februar, warm anziehen.