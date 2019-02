Einblick in "Global Studies"

Die Klasse 9b - "b" steht einer Schulmitteilung zufolge an der CNR für bilingual - war zu einem Unterrichtsbesuch in internationaler Volks- und Betriebswirtschaftslehre und "Global Studies" eingeladen. Der Schulleiter der HLA, Michael Lebfromm, begrüßte Rektor Steffen Faller und Stefanie Baumann mit ihren Schülern. Diese waren schon gespannt auf den Unterricht in einer der "Tablet-Klassen" und darauf, ob ihre Englisch-Kenntnisse ausreichen würden.

Mit einem Werbe-Trailer führte Andreas Dold, Lehrer für die Fächer BWL, VWL und Englisch, in das Thema "Bewertungsmatrix" bei der Entscheidung für den richtigen Bewerber als Industriekauffrau oder -kaufmann ein. Da die Bühler Realschüler auf viele ehemalige Absolventen der CNR trafen, war die Hemmschwelle schon geringer, so die Realschule. Gerne zeigten die HLA-Schüler ihre Apps auf dem Tablet und halfen bei der Gruppenarbeit. Mehr als 50 Prozent werden in den Fächern BWL und VWL auf Englisch unterrichtet, Kostenrechnen, Rechnungswesen und rechtliche Sachverhalte erfolgen auf Deutsch.

Auch die "Global Studies" werden mindestens zu 50 Prozent in englischer Sprache gelehrt, wie Tanja Rall, Lehrerin für Englisch, Deutsch und Geschichte, erläuterte. Gesellschaftspolitische, ökonomische und ökologische Themen werden zusammen debattiert oder in Projekten wie Urban Gardening oder Fair Trade praktisch angewendet. Die Nachrichten-App jeden Tag zu nutzen sei dabei ein Muss. Um noch mehr wirtschafts-englische Praxis zu bekommen, bietet die HLA die Möglichkeit zu einem vierwöchigen Praktikum bei einem irischen Betrieb oder Institut in Dublin. Steffen Faller bedankte sich bei Michael Lebfromm für den Einblick in die "Internationale Wirtschaft". Die Realschule freue sich auf den regelmäßigen Austausch mit der Handelslehranstalt.