"Todesstoß für Kleinerzeuger und kleinteiligen Obstanbau"

Hintergrund ist der Wegfall der bis 2017 vom OGM übernommenen Bonuszahlung für die Zertifizierung von Obst, was ihm als Kleinerzeuger mit gerade mal zehn Bäumen ein Minus bescherte.

In einem offenen Brief an den OGM erklärt Bauer, der bislang seine Zwetschgen und Mirabellen an die Erzeugergenossenschaft in Oberkirch ablieferte, die Gründe für seine Kündigung und übt dabei massive Kritik. Ende des vergangenen Jahres hat er nach Abzug der Zertifizierungskosten vom Obsterlös erstmals rote Zahlen geschrieben. Als Ursache allen Übels macht er "das europaweit ausgreifende System zur Qualitätssicherung (QS - GAP) mit seinen schikanösen Kontrollmaßnahmen" aus. Die Zukunft malt der Pensionär ziemlich schwarz: Die Zertifizierungsverfahren betrachtet er als "Todesstoß für den kleinen Erzeuger" sowie den kleinteiligen Obstanbau in der Vorbergzone.

Kein gutes Haar lässt Bauer an den Verantwortlichen des OGM, die im Mai 2018 in der Hauptversammlung nicht über einen Antrag von Obsterzeugern aus Altschweier hatten abstimmen lassen, der sich für eine Fortsetzung der Bonuszahlung starkmachte. Nach Meinung Bauers zeuge das "von einem unterentwickelten Verständnis von Demokratie".

Tatsächlich hatte der Beschluss des OGM, den über mehrere Jahre gezahlten Zertifizierungsbonus ab 2018 nicht mehr zu gewähren, für Protest gesorgt. Erwin Meier, der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Altschweier, weiß von "sehr vielen Austritten". "Vor fünf Jahren", berichtet er, "haben noch 40 Mitglieder aus Altschweier ihr Obst beim OGM abgeliefert, jetzt sind es nur sechs" - darunter er selbst.

Die Altschweierer Delegation hatte in der OGM-Versammlung den Vorschlag unterbreitet, den Bonus weiter zu zahlen und dem Umsatz entsprechend über die Marktgebühr abzurechnen. Auch die beiden Landtagsabgeordneten Beate Böhlen (Grüne) und Tobias Wald (CDU) sowie Landrat Jürgen Bäuerle und sein Ortenauer Amtskollege Frank Scherer waren in dieser Sache aktiv geworden - ohne Ergebnis, sagt Meier. "Wir haben unternommen, was aus unserer Sicht möglich war", resümiert Meier; ein weiterer Vorstoß sei nicht geplant.

Für den Rückzug von Roman Bauer zeigt der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins "vollstes Verständnis". Meier befürchtet, dass der Obstanbau immer uninteressanter werde, insbesondere für die jüngere Generation. Die Kosten für die Zertifizierung in Höhe von zirka 410 Euro könnten zusätzlich abschrecken. Wie Bauer sorgt sich auch Meier um die Kulturlandschaft und beklagt immer mehr brachliegende Grundstücke. "In Altschweier ist das ein sehr brisantes Thema."

Für die Genossenschaft ist das Thema Bonuszahlung längst abgeschlossen. OGM-Geschäftsführer Marcelino Expósito spricht von einer unternehmerischen Entscheidung, die Ende 2017 gefallen und in einer Vielzahl von internen Veranstaltungen den Mitgliedern erklärt worden sei. Eine der Aufgaben des OGM sei es, "sich wirtschaftlich so zu positionieren, dass wir erfolgreich dastehen".

Bauer jedenfalls beendet sein Engagement im Obstbau endgültig. Für seine Zwetschgen und Mirabellen möchte er Privatabnehmer suchen. Die alten Bäume, die nicht mehr viel tragen, will er zurückschneiden und der Natur überlassen. Großen Erlös habe er in den vergangenen Jahren zwar nicht gemacht, "aber ich hatte immer Freude daran," sagt der 80-Jährige. Früher habe sich sein Nebenerwerb noch gelohnt. "Als Student habe ich mein erstes kleines Auto vom Obstgeld bezahlt", erinnert er sich.