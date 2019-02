"Ganz große Chance für Vimbuch"

Anlass, den Gaul aufzusatteln, gibt das Freiwerden zweier städtischer Immobilien in zentraler Lage, nahe am Sandbach. Der einstige Ortsbauhof ist bereits geräumt, das Gebäude derzeit vermietet. Die benachbarte Feuerwehr wird im Mai ins neue Gerätehaus West nach Balzhofen umziehen. "Meine sehr engagierten Ortschaftsräte sehen hier eine ganz große Chance für Vimbuch", gibt Ortsvorsteher Manuel Royal bei einer Pressekonferenz im Bühler Rathaus die allgemeine Ansicht wider. Zur künftigen Nutzung des Areals gibt es noch keine konkret gewordenen Vorstellungen. "Vielleicht lässt sich da ein neues Ortszentrum entwickeln", so Royal. Um diese und andere Fragen zu Wohnen und Leben im Ort soll es bei einer Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 13. März, gehen, wenn die Einwohner um 18 Uhr in die Tullahalle eingeladen sind.

Bei der Planung des Prozesses zur Entscheidungsfindung orientiert sich die Stadt an den erfolgreich praktizierten Bürgerbeteiligungen in anderen Stadtteilen. Wie schon in Altschweier und Eisental, die als Schwerpunktgemeinden vom Land mit Fördermitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) unterstützt werden, wird auch in Vimbuch Fridolin Koch vom Freiburger Verein "SPES Zukunftsmodelle" mit im Boot sein. Koch übernimmt auch die Aufgabe, die Veranstaltung zu moderieren. Die SPES-Modelle eines bürgerschaftlichen Engagements sind ausgerichtet auf eine Stärkung der örtlichen Lebensqualität. Manuel Royal unterstreicht: "Wir brauchen die Menschen, um das neue Ortszentrum mit Leben zu erfüllen."

Die Bevölkerung in die Weiterentwicklung Vimbuchs einzubinden - auch was Wohnen, Kultur und Verkehr betrifft - ist das erklärte Ziel der politisch Verantwortlichen. Das Land unterstützt den Auftakt der Bürgerbeteiligung finanziell mit 40 Prozent der Kosten für Beratung und Durchführung, berichtet Barbara Thévenot, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung. Eingangs der Veranstaltung am 13. März wird der OB einen Überblick über die bisherigen Bürgerbeteiligungen in der Gesamtstadt geben, ehe drei Fraktionsvertreter aus dem Ortschaftsrat ihre Vorstellungen erläutern, wie sich ein deutlicher Mehrwert für Vimbuch erzielen lasse.

Danach sind die Bürger an der Reihe, sich zu äußern, welche Wünsche, Ideen oder gar Visionen sie für ihren Heimatort haben. Aus einer Analyse der Antworten sollen sich sodann die thematischen Schwerpunkte des weiteren Bürgerbeteiligungsprozesses herauskristallisieren. "Wir wollen vom Wissen und Erfahrungsschatz unserer Bürger profitieren", so Royal. Ein erfolgreicher Prozess setzt auch persönliches Engagement voraus. Jeder müsse sich fragen: "Was kann ich selber tun?"

Am Ende der Auftaktveranstaltung ist vorgesehen, Arbeitsgruppen zu einzelnen Themenfelder zu bilden. Für denkbar erachtet Royal vier Schwerpunkte: neues Ortszentrum, altersgerechtes Wohnen, Kulturangebote und Verkehr. Letzterer beinhalte jedoch noch eine große Unabwägbarkeit. "Wir müssen diesen Punkt zurückstellen, bis eine großräumige Planung vorliegt." So ist Vimbuch stark belastet vom Verkehr von und zur Autobahn; auf der L85 staut sich der Verkehr werktäglich.

Bei einem Folgetermin an einem Juni-Samstag sollen sich die Teilnehmer in Workshops intensiv mit der Struktur und Zukunft des Stadtteils befassen. Oder wie Royal es formuliert: "Wir wollen Vimbuch neu denken." Bürgermeister Jokerst zeigt sich zuversichtlich, was die zu erwartenden Ergebnisse betrifft: "Der Anfang der 2020er Jahre wird davon sicherlich geprägt werden."