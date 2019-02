Runter in den Denkschlamm

So hat das Publikum ganz schön zu tun, bei dem Freiburger mit Münchner Migrationshintergrund. Jochimsen hat augenscheinlich die Ruhe weg, genüsslich fließen die Worte aus seinem Mund. Oft hält er inne, trinkt einen Schluck Wasser und haut dem Publikum dann plötzlich wieder einen seiner scharfsinnigen Gedanken um die Ohren. So, als würde er ihm gerade erst durchs Gehirn schießen: "Es reicht nicht mehr, dass wir herunterschauen. Wir müssen schon runtergehen, und sehen, was da läuft."

Augenscheinlich läuft bei dem vielfach ausgezeichneten Künstler ja jede Menge, denn ihn lediglich als Kabarettisten zu bezeichnen, käme fast schon einer Beleidigung gleich. Jochimsen ist Liedermacher, Buchautor, Fotograf, wunderbarer Geschichtenerzähler - und ein knitzer Zeitgenosse dazu. Schlichte Politikerparodie, Gesinnungskabarett und plumpe Comedy sind nicht sein Ding. So trägt sein Bühnenprogramm den vielsagenden Titel "Heute wegen gestern geschlossen". Klingt auf den ersten Blick resigniert? Ist es aber nicht. Im Gegenteil: Jochimsen hält geradezu ein Plädoyer für eine offene Gesellschaft. "Wir müssen aufhören, die Zukunft unserer Kinder in Geiselhaft zu nehmen", fordert er mit seiner starken Bühnenpräsenz.

"Was braucht der Mensch zum Glücklichsein?", fragt der Mann mit dem Kinnbärtchen und gibt auch gleich die Antwort: "Fußball, Tatort und Volksmusik. Punkt." Mehr nicht? "Nein!", meint Jochimsen und fragt ketzerisch: "Warum denken, wenn man auch schunkeln kann?"

Dabei ist es eine große Wonne, ihm zuzusehen: Er gestikuliert wild mit Händen und Füßen, baut immer wieder Blickkontakt zum Publikum auf, verzieht seinen Mund, um im nächsten Moment wieder völlig entspannt auf seinem Barhocker zu sitzen und einen Tee zu schlürfen.

So ganz nebenbei greift der studierte Germanist, Politikwissenschaftler und Philosoph auch noch zur Gitarre und singt eine Ballade oder er klimpert auf einem Mini-Xylofon. Zuhören lohnt sich. Und zusehen erst recht. So präsentiert Jochimsen obendrein seine Fotografien, die er vom Dia-Format auf die Leinwand bringt. "Realitätenbüro" ist auf einem der bezaubernd lakonischen Fotos zu lesen, denn Jochimsens Bilder sind, wie seine Geschichten auch, klar und voll melancholischen Humors. Die Motive verhehlen bei aller Bitterkeit und dokumentarischen Schärfe nie den mitfühlenden, liebevollen Blick.

Seine Gesellschaftskritik kommt im Plauderton daher. Ratlos ist er angesichts der zerstrittenen Großen Koalition, ebenso wegen der Angst vor der vermeintlichen Überfremdung. "Eine Million Migranten gegenüber 80 Millionen Bundesbürgern?" Dazu zitiert er Tucholsky: "Gegen Angst hilft Mathematik." Und schon werde aus der alles verschlingenden Flüchtlingswelle ein kleines Rinnsal. So durchpflügt er die Welt mit Leichtigkeit, mit seinem Charme und seinem satirischem Spürsinn. Und es schwebt ein Hauch von Melancholie an diesem Abend durchs Hoftheater. Jess Jochimsen findet das allerding großartig. "Melancholie? Das gefällt mir", ruft er dem Publikum zu.

Und wie geht es den Kabarettbesuchern an so einem Abend, an dem ein blitzgescheiter und neugieriger Protagonist einem ordentlich die Leviten liest? Die Antwort ist einfach: Gänzlich wunderbar.