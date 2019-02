Zusatzangebote ebnen Weg zur mittleren Reife und darüber hinaus

Es gab viele spannende Mitmachangebote, wie zum Beispiel auf Papier nähen und selbst Pizza backen. Auch die Arbeitsgemeinschaften stellten sich vor. Die CNR bietet ein breites Angebot von freiwilligen AGs in den Bereichen Sport, Kunst, Musik, Technik und Informatik an.

Auch sozial sind die Lehrkräfte engagiert. Sie unterstützen die Schüler und sind Ansprechpartner bei Problemen, Streit und Mobbing. So gibt es an der Schule ausgebildete Streitschlichter, die ihre Sprechstunde in den großen Pausen anbieten. Ab Klasse 7 ist es möglich, sich für diese Aufgabe ausbilden zu lassen. Dabei werden die künftigen Streitschlichter vier Tage lang auf ihre Aufgabe vorbereitet. Schulsozialarbeiterin Monika Weil unterstützt die Schlichter und kümmert sich um schwerwiegendere Probleme der Schüler und auch in deren Familien.

Neben den regulären Pflichtfächern sticht die Realschule durch besondere Zusatzfächer heraus, welche die Jugendlichen optimal auf die mittlere Reife und die Laufbahn danach vorbereiten sollen. Seit dem Schuljahr 2012/2013 trägt die CNR die offizielle Bezeichnung "Realschule mit bilingualem Zug". So haben die Schüler bereits ab Klasse 5 die Möglichkeit, Fächer wie Geografie, Musik und Mathe in Englisch zu erlernen. Außerdem können die Schüler in Klasse 9 die Zusatzqualifikation "Preliminary Englisch Test (PET) for School" erwerben. Dies ist ein anerkanntes Zertifikat und soll die Chancen bei Bewerbungen für eine Berufsausbildung oder für einen Arbeitsplatz im In- und Ausland erhöhen. Neben der Fremdsprache Englisch wird auch Französisch bereits ab Klasse 5 angeboten.

Laut Rektor Faller entscheiden sich 80 bis 90 Prozent der Absolventen dafür, nach der mittleren Reife das Abitur an einem beruflichen Gymnasium zu erwerben. Daher kooperiert die Realschule seit einiger Zeit mit den beruflichen Gymnasien in Bühl, an denen die Realschüler an Kursen teilnehmen können und so einen ersten Eindruck erhalten, was auf sie zukommen wird. Auch die Schüler, die nach dem mittleren Bildungsabschluss eine Ausbildung anstreben, werden durch einige Kooperationen bestmöglich auf das Berufsleben vorbereitet. Durch die hauseigene Ausbildungs- und Studienmesse, auf der jährlich rund 60 Firmen vertreten sind - in diesem Jahr sind erstmals auch berufliche Gymnasien vor Ort - können die Schüler erste Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern aufnehmen und sich über diverse Berufe in der Region informieren. Ab Klasse acht finden auch sogenannte Assessment-Center statt, die einen Einstellungstest simulieren und so auf Bewerbungsgespräche vorbereiten.