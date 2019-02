Turbulentes Jahr mit Stabwechsel

Auf Olaf Fütterer war Almut Grißtede gefolgt. Zu bilanzieren gab es außerdem fünf Probensonntage in Straßburg und Oberachern, zwei Probedirigate, neun Vorstandssitzungen und zahlreiche Gespräche.

Eine laut Vereinsmitteilung großartige und ausverkaufte Veranstaltung im Rückblick bildete das Konzert "Magic in Blue", das mit 80 Sängerinnen und Sängern, zehn Musikern, drei Solistinnen und einem Zauberer unter der Leitung Olaf Fütterers im April in Oberachern uraufgeführt wurde. Im August erfreute die Singgemeinschaft unter der neuen Leitung Almut Grißtedes mit einem offenen Volksliedersingen beim Brückenfest in Scherzheim.

Im Oktober stemmte der Verein drei Tage Kirwe in 18 Arbeitsschichten unter der Organisation von Traudel Wahl, Küche und Ausschank unter Andrea Hänßel sowie mit umfassender Hilfe von Vorsitzender Ralf Schmidt, Schatzmeister Fittich Wahl und Alleinunterhalter Wolfgang Asfahl. Hinzu kam ein stimmungsvolles Adventskonzert in der Kirche zusammen mit Geigenschülern von Susanne Schneeweiß. Vier "Neue" fanden in diesem Jahr zur Singgemeinschaft. Zwei Sänger und zwei Sängerinnen kamen aus ihrer künstlerischen Auszeit zurück.

Nach der Totenehrung folgten die Berichte des Vorstands. Prüfer André Schiller bescheinigte eine korrekte Führung der Kasse. Schriftführerin Antje Kientz-Deibel wurde einstimmig wiedergewählt. Bürgermeister Christian Greilach bescheinigte dem Chor eine "großartige Bereicherung des Dorflebens".

Eine geplante Satzungsänderung stieß auf Bedenken bei Jörg Bertsch, der die Möglichkeit eines Kinderchors offenhalten wollte - diesem Ansinnen folgte die Versammlung. Beschlossen wurde ein Ausflug nach Franken unter der Leitung von Andrea Kuban.

Geehrt wurden für aktive Sängertätigkeit: Lothar Götz, Gabriele Götz und Andrea Hänßel (fünf Jahre), Marianne Ott und Andre Schiller (15) sowie Hertha Beuschel-Menze und Frohmut Menze (25). 30 Jahre Mitglied ist Edeltraud Asfahl, für 30 Jahre aktive Chorleitertätigkeit galt Wolfgang Asfahl ein großer Beifall . Auf gar 65 aktive und passive Jahre kam Peter Meier. Um 20.48 Uhr ging die Versammlung vom offiziellen zum geselligen Teil über, und lange klang's im "Rössel" noch: "Die Singgemeinschaft lebe hoch!"