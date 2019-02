Piraten, Monster und Fußballer erobern die Bühne

Karlsruhe

Papagei Rosalinda gestorben Karlsruhe (red) - Der hochbetagte Hellrote Ara Douglas, besser bekannt als Rosalinda aus dem Kinderfilm Pippi in Taka-Tuka-Land, ist am Samstag im Alter von 51 Jahren im Zoo Karlsruhe auf dem Arm von Direktor Dr. Matthias Reinschmidt an Altersschwäche gestorben (Foto: av).

Rust

Brand soll bald vergessen sein Rust (red) - Der durch einen Großbrand zerstörte skandinavische Themenbereich des Europa-Parks kann wieder vollständig aufgebaut werden. Während der Themenbereich bereits in diesem Jahr wiederöffnet wird, ist noch unklar, wann das Fahrgeschäft wieder in Betrieb genommen wird (Foto: av).

Bühl

Abenteuerer im Bürgerhaus Bühl (jo) - 54 Jahre radelte Heinz Stücke rund um die Welt. Axel Brümmer und Peter Glöckner segelten per Dschunke (Foto: pr) von Peking nach Venedig. Mit diesen Vorträgen toppen die Multivisionsschau-Veranstalter Isabelle und Lothar Himmel ihre "Augenblicke"-Reihe im Bürgerhaus.

Lichtenau

Feuerwerk aus Turnen und Show Lichtenau (red) - Rund 120 Kinder und Jugendliche des Turnvereins Scherzheim zauberten am Vorabend des ersten Advents ein buntes Feuerwerk aus Turnen, Tanz und Show auf die Bühne. Das Motto in der voll besetzten Scherzheimer Halle lautete: "Wenn ich groß bin...!" (Foto: tv).