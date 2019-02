Sport Meier vergrößert sich am angestammten Platz

eSport: Eine seriöse Sportart? Baden-Baden (red) - Was früher nur als Hobby galt, wird immer mehr zu einer richtigen Sportart: Computerspielen. Private Turniere mit Preisgeldern werden bereits veranstaltet, die Olympischen Spiele sollen folgen. Maxim Malsch gibt Einblick in die Welt der Profis (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Was früher nur als Hobby galt, wird immer mehr zu einer richtigen Sportart: Computerspielen. Private Turniere mit Preisgeldern werden bereits veranstaltet, die Olympischen Spiele sollen folgen. Maxim Malsch gibt Einblick in die Welt der Profis (Symbolfoto: dpa). » - Mehr