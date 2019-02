"Stadt Bühl positiv nach außen getragen"

Die in Kappelwindeck wohnende 26-Jährige hat es jeden Tag mit neuen Köpfen zu tun. Was ihren eigenen anbelangt, bleibt festzuhalten: Hat sich darin etwas festgesetzt, dann wird das auch umgesetzt. Diese Zielstrebigkeit legte Shirley May bereits als Achtklässlerin an den Tag, als sie nach dem Besuch eines Berufsinformationszentrums mit der festen Absicht nach Hause kam, Friseurin zu werden - wie ihre Mutter. Allerdings war Nicole Dieringer-May von dem Wunsch weniger angetan, doch die Schülerin stellte sich im Praktikum so geschickt an, dass sie nach dem Realschulabschluss 2009 die Ausbildung antrat - im Lörracher Betrieb Amann und Bohn, wo auch die Berufslaufbahn ihrer Mutter begonnen hatte.

Nach herausragendem Abschluss als Innungs- und Kammerbeste sowie zweite Landessiegerin arbeitete sie fortan bei Achim Dickgießer in Bühl bis zum Beginn ihrer Meisterausbildung im August 2018. Und auch diese Prüfung legte Shirley May mit Bravour ab.

"Sie haben unsere Stadt positiv nach außen getragen", gratulierte der OB zusammen mit der Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier. Er überreichte der jungen Frau ein Präsent und einen Blumenstrauß. Wie geht es weiter? Die Jungmeisterin macht sich selbstständig. Zusammen mit ihrer Mutter wird sie im April einen Salon in Achern eröffnen. Und auch den nächsten Schritt hat sich Shirley May bereits in den Kopf gesetzt. Sie möchte ergänzend eine Ausbildung zum Make-up-Artist absolvieren.