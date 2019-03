Lattengerüst soll Gebäudevolumen visualisieren

Stuttgart



Brauchen Bienen Volksbegehren? Stuttgart (vn) - In Bayern ließen rund 1,7 Millionen Bürger ein Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt zu einem großen Erfolg werden. Jetzt soll es auch im Südwesten eine solche Kampagne mit dem Titel "Rettet die Bienen" geben. Was spricht für dieses Vorhaben - was dagegen (Foto: dpa). » Weitersagen (vn) - In Bayern ließen rund 1,7 Millionen Bürger ein Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt zu einem großen Erfolg werden. Jetzt soll es auch im Südwesten eine solche Kampagne mit dem Titel "Rettet die Bienen" geben. Was spricht für dieses Vorhaben - was dagegen (Foto: dpa). » - Mehr